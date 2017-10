O Prémio Intermarché Produção Nacional em discurso direto

Saiba o que a agricultura tem de melhor para oferecer em Portugal, com os grandes protagonistas de um certame a que o Expresso se associa

Para Ana Trigo Morais, diretora geral da APED, é com agrado que vê como as cadeias de distribuição e produção se souberam juntar para gerar valor junto do consumidor

Na opinião de Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, é claro que a produção agrícola está a escolher um caminho focado na modernidade

O presidente do conselho de administração da CACIAL, José Oliveira, não tem dúvidas que o sector onde está inserido se encontra a viver uma transformação positiva

Segundo o secretário de estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, a agricultura portuguesa é atualmente mais profissional, inovadora e orientada para o mercado

Vasco Simões, administrador do Intermarché, realça o grande objetivo de promoção da produção nacional que norteia os prémios