Juros da dívida de Espanha e Portugal lideram subidas

Depois de uma abertura esta segunda-feira com uma tendência geral ascendente, os juros dos títulos a 10 anos subiram para Portugal, Espanha, Irlanda e Itália, desceram para a Grécia e mantiveram-se estáveis para a Alemanha. Prémio de risco da dívida portuguesa volta a subir acima de 2 pontos percentuais

Os juros (yields) dos títulos do Tesouro espanhol e português a 10 anos lideraram as subidas esta segunda-feira no mercado secundário da dívida soberana na zona euro.

Naquele prazo de referência, os juros subiram oito pontos base para os títulos portugueses e sete pontos base para as obrigações espanholas liderando os aumentos, que, também, abrangeram os títulos italianos e irlandeses.

Alguns analistas falam de um 'contágio catalão' em alguns mercados da zona euro derivado do agravamento da crise entre a Catalunha e o governo espanhol.

No caso das Obrigações do Tesouro (OT) português, a 10 anos, os juros fecharam esta segunda-feira em 2,46%, depois de terem encerrado em baixa, descendo para 2,38%, na sexta-feira passada. O aumento esta segunda-feira acentuou-se na parte da tarde da sessão.

Os juros dos títulos gregos recuaram oito pontos base, liderando as descidas. Os juros dos títulos que servem de referência na zona euro, as obrigações alemãs, acabaram por fechar esta segunda-feira sem alteração em relação a sexta-feira passada.

Em virtude da subida dos juros no caso das OT, o prémio de risco da dívida portuguesa regressou acima de 200 pontos base, o equivalente a um diferencial de 2 pontos percentuais em relação ao custo de financiamento da dívida alemã.

A incerteza dentro da zona euro agravou-se ultimamente. O primeiro choque foi originado pelo desaire eleitoral da grande coligação de governo chefiada pela chanceler Merkel no dia 24 do mês passado. Agora, a crise entre a Catalunha e o governo espanhol adicionou mais um elemento de preocupação. Alguns analistas sublinham, ainda, que um outro elemento de instabilidade poderá surgir das eleições legislativas em Itália que deverão decorrer até maio do próximo ano.