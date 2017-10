Atenas e Madrid lideram quedas em bolsas na Europa

Esta segunda-feira, os principais índices das bolsas de Atenas e Madrid caíram mais de 1%. Maioria das praças europeias registou ganhos. Oito das 17 empresas mais expostas à Catalunha, e que fazem parte do índice espanhol Ibex 35, tiveram quedas superiores a 1%. PSI 20, em Lisboa, encerrou no vermelho. Euro desvalorizou 0,6% e prosseguiu trajetória de depreciação

A maioria das bolsas europeias fechou esta segunda-feira no verde e um dos índices de referência, o Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas na zona euro), avançou 0,12%. As exceções contam-se pelos dedos de uma mão - Atenas, Lisboa, Madrid, Nicósia e Tallin.

Os índices Athex 20, de Atenas, e Ibex 35, de Madrid, encerraram a sessão com perdas de 1,2%, destacando-se no vermelho face a uma subida quase generalizada na Europa. Lisboa, também, não seguiu a tendência positiva da maioria das praças europeias e fechou com uma queda de 0,2% do índice PSI 20. Nas quedas da bolsa lisboeta destacaram-se os recuos na valorização da Energias de Portugal e Sonae Capital.

Na bolsa de Madrid, das 17 empresas espanholas identificadas pela Bloomberg como mais expostas à crise catalã, oito encerraram esta segunda-feira com perdas acima de 1%, e só duas registaram ganhos. Dois pesos pesados catalães, o Banco Sabadell e a CaixaBank, registaram quedas superiores a 4%. Com perdas superiores a 1%, para além das duas cotadas já referidas, situaram-se o Bankinter, BBVA, Endesa, Indra, Inditex e Red Electrica, por ordem decrescente.

O euro prosseguiu esta segunda-feira a trajetória de depreciação face ao dólar norte-americano que iniciara em 25 de novembro, depois do impacto negativo do desaire eleitoral da grande coligação incumbente de governo liderada pela chanceler Angela Merkel. A moeda única europeia caiu 0,6% face ao dólar, fechando em 1,1745 pelas 19h30 (hora de Portugal).

As principais bolsas asiáticas fecharam a sessão desta segunda-feira com ganhos e em Nova Iorque os principais índices estão a registar subidas, numa sessão que ainda não terminou.