Sonae Sierra vai às compras

Entre novos projetos de centros comerciais, ampliações e renovações do seu parque atual, a Sonae Sierra está envolvida em investimentos no valor de €800 milhões nos próximos quatro anos. Deste total, há €320 milhões aplicados diretamente pela empresa portuguesa, apostada em “retomar a atividade de construção” depois dos anos de crise, e “ir às compras”, em especial em África, mas também na América Latina.

“Temos a ambição de fazer novos projetos”, “estamos a estudar oportunidades em várias geografias” e “estamos muito ativos a discutir com bancos de diferentes países como financiar esses investimentos”, afirma Fernando Guedes de Oliveira, presidente executivo da Sonae Sierra.

No mapa-mundo, o gestor destaca como alvo o continente africano e, desde logo Marrocos, onde a Sonae Sierra tem uma participação de 11% no investimento de €100 milhões no Zenata Shopping (Casablanca), apresentado pela empresa como “a nossa lança em África”.

“África é a aposta do futuro”, “é um mercado emergente, fértil na prestação de serviços e onde estamos a estudar outros países para abrir centros comerciais”, afirmou Guedes de Oliveira num encontro com jornalistas, esta semana, certo de que grande parte do crescimento da empresa no médio prazo virá desta zona do globo, também presente no seu portefólio no segmento da prestação de serviços, através de Marrocos, Angola, Moçambique, Argélia e Egito.

Proprietária de 48 centros comerciais em diferentes países, a gerir e/ou comercializar 77 outros projetos, a empresa tem, atualmente, 14 novos projetos em desenvolvimento. Assume ter na América Latina mais um mercado com bom potencial de crescimento no futuro próximo. Em particular na Colômbia, uma conquista recente, e no Brasil, um mercado já com peso na sua carteira, a dar “sinais claros de melhoria” e onde a Sonae Sierra está já a preparar novos projetos de forma a arrancar rapidamente logo que tiver a certeza de que a crise passou e há estabilidade política no horizonte.

Em Portugal, o momento é mais de renovação de alguns espaços, como o Centro Vasco da Gama (Lisboa), ou do CascaisShopping, mas também de expansão, com destaque para os projetos relativos ao NorteShopping (Matosinhos) e Colombo (Lisboa), ambos em fase de licenciamento e com orçamentos idênticos, na ordem dos €60 milhões.