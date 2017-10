Fisco e central da Amareleja em litígio

A Amper Central Solar, empresa que detém e explora a central fotovoltaica da Amareleja, está a braços com um diferendo milionário com o fisco. A empresa avançou este mês no Tribunal de Beja com uma ação de impugnação contra a Autoridade Tributária.

O Expresso sabe que em causa está a cobrança de IMI — Imposto Municipal sobre Imóveis, com base numa avaliação do valor patrimonial tributável de €6,1 milhões, que a Amper contesta. Mas nem a empresa nem a Autoridade Tributária se mostraram disponíveis para prestar esclarecimentos.

Este é um de muitos processos que o fisco terá pela frente nos próximos meses envolvendo empresas de energia, numa litigância que tem aumentado desde que em 2013 a Autoridade Tributária emitiu uma circular determinando que os aerogeradores e as subestações dos parques eólicos são classificáveis como “outros prédios urbanos” e sujeitos a IMI. Em janeiro de 2017 o Governo veio alargar a cobrança de IMI a uma série de instalações, em que se incluem os centros eletroprodutores de modo geral.

No caso dos parques eólicos o número de processos nos tribunais é já elevado, embora cada um deles apresente valores relativamente reduzidos. No caso da Amper Central Solar a avaliação de €6,1 milhões é significativa, a que não será alheio o facto de a empresa explorar a maior central fotovoltaica em operação em Portugal. Com 46 megawatts (MW) de potência, a unidade da Amareleja ocupa 214 hectares no concelho de Moura, no Alentejo. Representa 10% de toda a capacidade fotovoltaica do país.

Da informação que o Expresso recolheu, a Amper, que é controlada em 66% pela espanhola Acciona (a que se junta a japonesa Mitsubishi, com 34%), não tem nem nunca teve nenhuma dívida fiscal.

Negócio lucrativo

As contas da Amper mostram que a central da Amareleja é hoje uma boa fonte de receitas e lucros. Em 2016 a empresa faturou €33,5 milhões, dos quais retirou um resultado líquido positivo de €11 milhões, em linha com o lucro obtido no ano anterior. A empresa vem suportando anualmente cerca de €4 milhões de impostos.

Fruto de sucessivos anos de operação rentável, a Amper Central Solar acumula hoje um capital próprio superior a €42 milhões, sem histórico de processos judiciais nem de problemas com o fisco ou a Segurança Social.

A central da Amareleja resultou de um investimento de €261 milhões e entrou em operação em 2008, chegando a ser, durante alguns meses, a maior central solar do mundo. Foi construída com a garantia de receber uma tarifa superior a €300 por cada megawatt hora (MWh) produzido. A título de comparação, o preço grossista da eletricidade no mercado ibérico ronda hoje €50 por MWh. Mas vale a pena recordar que há uma década o custo da tecnologia fotovoltaica era maior. Com o desenvolvimento desta tecnologia, nos últimos anos o custo dos equipamentos afundou e rapidamente foram surgindo noutros países projetos de maior dimensão.

Hoje Portugal tem em fase de desenvolvimento vários projetos solares de dimensão semelhante à da Amareleja e ainda duas centrais bem maiores: uma de 220 MW em Alcoutim (Algarve) e outra de 300 MW em Ourique (Alentejo).

A CENTRAL DA AMARELEJA

46

megawatts é a capacidade instalada da central da Amper

474

megawatts é a potência fotovoltaica total existente em Portugal

261

milhões de euros foi quanto custou a central da Amareleja, hoje detida pela Acciona (66%) e pela Mitsubishi (34%)

93

gigawatts por hora é a produção anual da central, equivalente ao consumo médio de 30 mil famílias

214

hectares é a área ocupada pela central, na freguesia de Amareleja, concelho de Moura

IMI: Eólicas inundam tribunais

Os tribunais administrativos e fiscais estão a ser inundados de processos de impugnação interpostos por empresas proprietárias de parques eólicos de Norte a Sul do país. Segundo o levantamento que o Expresso fez no portal Citius, só no último mês deram entrada 46 ações, com um valor global de divergências da ordem dos €6,3 milhões. Os tribunais de Mirandela (com 12 processos), de Coimbra (oito) e Castelo Branco (sete) foram os que receberam mais impugnações contra as cobranças da Autoridade Tributária (AT), havendo ainda processos em Braga, Leiria, Loulé e Lisboa. Embora os dados publicados no Citius sejam omissos quanto à natureza das impugnações, tudo indica tratar-se da contestação de cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), em que a AT considera como tributável o valor de cada aerogerador. Um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo no início do ano num processo deste género veio dar razão aos produtores eólicos, que discordam de que o equipamento de produção seja tributável em sede de IMI (aceitando, contudo, que o terreno em que a torre está instalada o seja). O presidente da Apren — Associação de Energias Renováveis, António Sá da Costa, disse ao Expresso que “a Apren tem tentado dialogar com a AT e a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais para tentar encontrar uma solução que faça sentido”. Enquanto essa solução não chegar, Sá da Costa admite que nos tribunais deem entrada centenas de processos movidos pelas empresas para contestar a cobrança de IMI sobre as torres eólicas.