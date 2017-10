Dolce Vita Tejo renovado

A primeira fase do projeto de renovação do Dolce Vita Tejo vai ser inaugurada no próximo domingo. Cerca de metade da área de restauração foi intervencionada e apresenta agora novos ambientes, um projeto que se integra no plano global de €70 milhões para transformar a curto prazo o espaço num shopping resort, conceito que os proprietários — os espanhóis da Eurofund Investments — já desenvolveram no parque comercial Puerto Venecia, em Saragoça, considerado o maior da Europa, com uma área total de 206 mil m2.

“O novo food-court [zona de restauração] é uma das peças mais importantes do nosso projeto. Este espaço nunca tinha sido intervencionado desde a abertura do centro, em 2009, e já revelava algum desgaste. Além disso, é uma peça-chave quando se sabe que 40% das pessoas que visitam o centro comercial utilizam este espaço”, explica Roberto Xavier, diretor do Dolce Vita Tejo, preferindo, contudo, não especificar qual a fatia do investimento que foi absorvida nesta intervenção.

O objetivo da obra passa também por aumentar o tempo de permanência média dos visitantes, indo ao encontro do conceito de shopping resort. Atualmente, diz o responsável, esse tempo é de 131 minutos. “Na zona de restauração, com 7000 m2 e 1300 lugares, estamos a criar diferentes ambientes, seja para passar tempo em família, para trabalhar ou simplesmente para estar.”

As obras arrancaram no início de julho, e a empresa conta ter até final de dezembro a renovação da restante área da restauração e do interior do shopping finalizada. Para fevereiro de 2018 está prevista a conclusão do terraço (área exterior), uma melhoria que não vai implicar qualquer agravamento de rendas para os proprietários dos restaurantes, segundo o responsável do centro comercial.

O projeto global, recorde-se, aguarda aprovação da Câmara Municipal da Amadora e tem prevista a criação de um ‘rocódromo’ (paredes de escalada) e até de uma piscina de ondas, entre outras animações que irão reforçar as iniciativas pontuais que vão surgindo na praça e as concentrações geradas pelas transmissões de jogos de futebol no ecrã gigante permanente que ali foi colocado, com 130 m2.

O investimento vai também tirar partido de uma estrutura que já existe e que não está a ser devidamente rentabilizada: “Temos o maior parque de estacionamento gratuito do país — 9000 lugares — e acreditamos que, com os acessos que já existem e outras situações, como a das obras que irão arrancar na Segunda Circular, o centro será cada vez mais uma alternativa para quem quer fazer compras.”. O espaço comercial recebeu em 2016 cerca de 15 milhões de visitantes.

Com 280 lojas e uma taxa de ocupação de 88%, o Dolce Vita Tejo “teve em 2016 o seu melhor ano desde a abertura em 2009”, segundo referiu a empresa proprietária em comunicado, sem adiantar contudo os valores de faturação. Os resultados dos indicadores de sustentabilidade ambiental também melhoraram, com a diminuição em 21% do consumo de água, a redução em 20% do consumo de energia e a reciclagem quase a 100% dos resíduos.