Uber sob pressão em Londres

O tom tempestuoso de Travis Kalanick deu lugar ao tom conciliatório de Dara Khosrowshahi. E isso faz toda a diferença, se estivermos a falar do presidente-executivo (CEO) de uma das empresas mais badaladas do momento, a Uber, conhecida pela aproximação agressiva aos mercados em que está presente. Tomou posse há apenas três semanas, mas Khosrowshahi já fez aquilo que seria impensável para o irrascível Kalanick, afastado em junho pelos investidores de referência da companhia: conhecida a decisão de Londres de não renovar a licença que permite à plataforma digital de condutores privados operar em Londres, o novo CEO já pediu publicamente desculpas e, segundo o “Financial Times”, está mesmo a considerar deslocar-se à capital britânica para se encontrar pessoalmente com os reguladores e encontrar uma alternativa à expulsão do serviço daquela cidade.

Numa carta aberta publicada no início da semana no jornal gratuito londrino “Evening Standard”, Khosrowshahi escreveu: “Em nome de todos na Uber a nível global, peço desculpa pelos erros que cometemos.” O mayor de Londres, Sadiq Khan, que justificou a decisão de barrar a Uber da sua cidade por esta “não jogar pelas regras” e “fazer ameaças agressivas” contra o regulador dos transportes públicos da capital britânica, Transport For London (TfL), mostrou-se “agradado” com o facto de o novo CEO “ter conhecimento das questões que a Uber enfrenta em Londres”. Não obstante estar a decorrer um processo legal, Khan pediu às autoridades camarárias para “se fazerem disponíveis para se encontrar com ele”.

É uma corrida contra o tempo. Este sábado, 30 de setembro, expira o prazo da licença para a Uber poder operar a sua aplicação nas ruas de Londres. Apresentado o recurso, a aplicação continuará a funcionar, mas por tempo indeterminado. E uma empresa que, periodicamente, é banida de alguns mercados (aconteceu, este ano, na Dinamarca, como já se tinha sucedido noutros países como Hungria e Bulgária) e que enfrenta múltiplos processos judiciais que, não raras vezes, levam à suspensão, ainda que temporária, dos seus serviços (como aconteceu em Roma e em cidades norte-americanas como Austin, no Texas) não se pode dar ao luxo de perder aquele que diz ser o seu maior mercado na Europa: em Londres, conta 40 mil condutores e 3,5 milhões de clientes que usam este serviço pelo menos uma vez em cada três meses.

O que tem Londres contra a Uber?

Em 2015, o já de si congestionado trânsito de Londres passou a deixar os londrinos com os nervos em franja, dado o acréscimo de mais de 80 mil veículos privados a prestar serviços de transportes — 15 mil da Uber. E a TfL decidiu propor um conjunto de sugestões para regular o exercício destes transportes privados, que incluía, por exemplo, fazer com que estes motoristas tivessem de esperar 5 minutos, após receberem um pedido, para poderem aceitar o cliente. A pressão pública, todavia, deitou estas intenções por terra.

No ano seguinte, em maio, foi tornado público que, só nos 12 meses anteriores, a polícia metropolitana tinha investigado 32 motoristas da Uber por suspeitas de violação e assédio sexual. As acusações estavam longe de ser originais. Já noutras partes do mundo, tinham sido feitas queixas idênticas, e não apenas contra condutores: um executivo de topo foi afastado da empresa depois de se saber que havia tido acesso aos relatórios médicos de uma alegada vítima de violação, num episódio que levou à suspensão temporária da Uber da Índia. Foi também em outubro de 2016 que um tribunal do Reino Unido, pela primeira vez, reconheceu o direito dos condutores da Uber — considerados meros trabalhadores independentes ligados a uma plataforma digital — a serem tratados como funcionários da empresa, com acesso a salário mínimo, baixa médica e subsídio de férias. Desde então, a Uber, tem enfrentado novos processos. Na última quarta-feira teve lugar a primeira audiência de um recurso, onde os representantes da empresa defenderam que o seu modelo de negócio está longe de ser “uma novidade ou pouco comum”, sendo muito “idêntico” àquele que têm outras tantas tradicionais empresas de táxi.

E, este ano, já em meados de agosto, o diferendo entre Londres e a Uber conheceu um novo pico, quando uma carta aberta de um oficial sénior da polícia metropolitana acusou a empresa de pouco fazer contra os casos de assédio sexual e alegadas violações por parte dos motoristas que continuaram a ser registados no último ano em Londres (foram contabilizados nove, sendo que duas das ocorrências foram protagonizadas pelo mesmo condutor). Foi a gota de água para a TfL. Até ao final de quarta-feira, mais de 800 mil pessoas já tinham assinado uma petição online, lançada pela própria Uber, pedindo a reversão da decisão da TfL.

Os sete trabalhos de Khosrowshahi

Deste primeiro teste à liderança de Dara Khosrowshahi, conhecido pela sua veia diplomática, dependem outras movimentações estratégicas da Uber. Neste momento, os responsáveis pelo SoftBank’s Vision Fund, com quem a companhia norte-americana está a negociar uma ronda de investimento no valor de 10 mil milhões de dólares (8,4 mil milhões de euros), estão à espera para ver como acaba o impasse em Londres. Mas ainda há mais trabalhos nas mãos do líder da Uber, de 48 anos, de origem iraniana e anteriormente presidente-executivo da Expedia (uma companhia de viagens online americana, que detém e opera várias marcas internacionais),

No curto prazo, Khosrowshahi tem de contratar um novo administrador financeiro (desde maio de 2015 que a Uber não tem CFO) e um conselheiro geral, estancando uma torrente de saídas de executivos que afeta a empresa desde 2015. E, nos tribunais, decorre o processo da Waymo, empresa do grupo Alphabet (que detém a Google) que se dedica ao desenvolvimento de carros autónomos, contra a Uber, por esta ter, alegadamente, roubado segredos comerciais. A Waymo pede uma indemnização de 1,8 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros).

Por outro lado, há ainda que dar a volta à má reputação da companhia, acusada por muitos, incluindo taxistas e outras empresas de transportes, de atuar à margem da lei. Em Portugal, como noutros países, este sector ainda aguarda regulamentação. Num comunicado interno que enviou aos colaboradores, logo depois de ser conhecida a decisão da TfL, o gestor afirmou: “A verdade é que há um custo muito alto para uma má reputação. A partir de agora, é crítico que atuemos com integridade em tudo aquilo que fazemos.” Recorde-se que a Uber tem ainda pendentes acusações por assédio sexual dentro da própria casa-mãe, em São Francisco, contra executivos de topo e luta contra suspeitas de ter criado um sistema, o Greyball, para contornar a fiscalização em mercados onde o serviço foi proibido.

Quando assumiu o cargo, Khosrowshahi fez ainda saber que tem como objetivo lançar a empresa em bolsa num prazo entre os 18 e os 36 meses, uma operação dada como iminente desde há três anos. O fundo de capital de risco Benchmark, investidor da Uber, afirmou que, nos próximos anos, a empresa poderá vir a valer 100 mil milhões de dólares (85 mil milhões de euros). Só no segundo trimestre desde ano, a companhia, que faturou €1,49 mil milhões, apresentou prejuízos de cerca €550 milhões. No ano passado, teve perdas totais de €2,6 mil milhões.



UberEATS chega a Lisboa

Enquanto se debate com problemas em Londres, a Uber não está parada nos outros pontos do mundo, incluindo Portugal. Numa semana difícil para o negócio, a Uber anunciou que vai lançar, em Lisboa, até ao final do ano, o serviço de entregas ao domicílio que já disponibiliza em mais de uma centena de cidades espalhadas pelo mundo: os utilizadores da Uber, recorrendo a uma aplicação digital específica para este serviço, vão poder encomendar uma refeição, num dos restaurantes que se tornem parceiros da plataforma, que será entregue num local a pedido. Segundo avançou esta semana a Uber Portugal, em comunicado, a empresa está a “estabelecer parcerias com os melhores restaurantes da cidade”. A estes parceiros, a Uber promete “impacto real” na rentabilidade, enquanto aos estafetas, que está a recrutar, acena com “flexibilidade total” nos horários e “maiores rendimentos”. O negócio não tem corrido mal: esta semana, o “New York Times” referiu que a UberEATS está a ser lucrativa em pelo menos 27 das 108 cidades onde estava presente, em julho passado, sobretudo em geografias asiáticas.