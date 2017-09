Novo Banco. Recompra de dívida já atingiu 73,4% do objetivo

A operação de recompra de dívida do Novo Banco, em curso até 2 de outubro, já assegurou o reembolso antecipado de 4.604 milhões de euros, 73,4% do objetivo definido para o seu sucesso, segundo a entidade.

Isto, na sequência das assembleias-gerais das 12 séries de obrigações que se realizaram esta sexta-feira, em Londres, depois de não terem tido obtido suficiente quórum constitutivo na primeira convocatória realizada em 8 de setembro.

“As Ofertas terminarão às 18 horas (hora de Lisboa /Londres) do dia 2 de outubro de 2017 (a “Data de Encerramento da Oferta”). Os detentores de Valores Mobiliários poderão continuar a submeter Declarações de Aceitação até à Data de Encerramento da Oferta relativamente a todas as Séries de Valores Mobiliários”, refere um comunicado do Novo Banco enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As assembleias-gerais desta sexta-feira reuniram com um quórum mínimo de um terço das obrigações existentes para votar o reembolso antecipado nos termos propostos pelo Novo Banco, informou em comunicado a instituição liderada por António Ramalho.

Em sete das 12 assembleias-gerais, os obrigacionistas aprovaram a proposta por uma maioria mínima de 75%.