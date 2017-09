Presidente da Anacom apela aos autarcas para que protejam as torres de telecomunicações dos fogos 

"Ponham no vosso mandato impedir que as estações de telecomunicações estejam rodeadas de floresta, porque a floresta arde", afirmou João Cadete de Matos, presidente da Anacom, na sua primeira intervenção pública, no 27º Congresso das Comunicações da APDC.

"Estudei a questão e encontrei soluções tecnológicas interessantes" e que "tem a racionalidade económica de não arderem nos incêndios", disse Cadete de Matos. O presidente da Anacom defendeu o uso de infraestruturas subterrâneas. Durante o incêndio de Pedrogão, e outros que houve neste verão, muitas estações de telecomunicações foram destruídas pelo fogo, assim como parte do Siresp - rede que seria redundante à dos outros operadores.

São precisas mais parcerias

O novo presidente da Anacom defende que, dada a necessidade de avultados investimentos no futuro, seria útil uma maior cooperação entre os operadores e uma maior vontade de criar parcerias. "Com os investimentos avultados que é necessário fazer, seria interessante haver uma lógica de co-investimento e parcerias, soluções que permitem maximizar os investimentos, em benefício mútuo", afirmou o presidente da Anacom.

Já houve parcerias e investimento em conjunto entre operadores, nomeadamente na contrição da rede de fibra, mas atualmente não há.