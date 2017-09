Novo Banco vende edifício do Marquês por €60 milhões

A empresa imobiliária espanhola Merlin vai ser a próxima proprietária do emblemático edifício de escritórios da Praça Marquês de Pombal, em Lisboa

O Novo Banco irá arrecadar €60,3 milhões pela venda do edifício do Marquês de Pombal, em Lisboa. A compra será efetuada pela Merlin, a maior imobiliária contada na bolsa espanhola, segundo o jornal El Confidencial.

O edifício – um dos mais emblemáticos da zona central de Lisboa -, conta com 12.460 metros quadrados, distribuídos por 10 andares. De acordo com o jornal espanhol, com esta aquisição, o gigante imobiliário espanhol aumenta a sua carteira de ativos em Portugal, ultrapassando já os 60 mil metros quadrados, situados sobretudo nas zonas prime (as mais caras da cidade de Lisboa).

Entre os imóveis recentemente comprados pela Merlin, destacam-se o edifício Monumental, na praça do Saldanha, e a Torre A, do complexo das Torres de Lisboa.