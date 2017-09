Portugal sobe 4 lugares no ranking da competitividade

Portugal é agora o 42.º entre 137 países, diz o estudo do Fórum Económico Mundial. Burocracia e impostos são o principal problema

Portugal está mais competitivo do que há um ano e ocupa presentemente o 42.º lugar 137 países, indica a nova edição do Ranking da Competitividade do Fórum Económico Mundial para 2017-2018.

É uma subida de quatro lugares desde a última edição, mas ainda assim o país fica abaixo da 38ª posição que ocupava em 2015. Na prática, recupera o posto atribuído em 2016 e fica alguns pontos abaixo do seu melhor lugar de sempre (36.º) em 2014.

Entre os 137 países estudados, a Suíça é o mais competitivo, seguida dos Estados Unidos. A Espanha está em 24.º lugar, mas a Itália ficou pior classificada do que Portugal.

Entre os fatores que mais afetam o desempenho de Portugal estão a burocracia, os impostos, a legislação laboral e até a "instabilidade política". Já as infraestruturas, em especial a qualidade das estradas (classificadas entre as 10 melhores do mundo), educação, saúde e tecnologia aparecem com boas avaliações.