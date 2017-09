Media Capital: “A ERC terá de dar a resposta que considera certa”

A CEO da Media Capital, Rosa Cullell, diz estar tranquila em relação ao parecer que a ERC irá dar sobre a compra da Media Capital pela Altice. Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, declarou ser contra o negócio

A compra da Media Capital pela Altice foi o grande elefante na sala durante o congresso da APDC, esta quarta-feira, no Centro Cultural de Belém. Apenas o presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Carlos Magno, e o CEO da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, acenaram ao negócio de forma indireta.

O presidente da ERC apontou as “batalhas estéreis” do passado recente para ironizar o presente, referindo-se à polémica gerada pelos media e partidos de oposição ao PS, que era do Governo, à lei de não-concentração das empresas de media – lei, aliás, que mereceu duas vezes o veto do então Presidente da República Cavaco Silva, apoiado pelo então comentador (e agora Presidente) Marcelo Rebelo de Sousa, sublinha. “Há mais de dez anos o país entrou numa grande batalha mediática porque o governo apresentou uma lei contra a concentração do media. É a prova de que muitas vezes não percebemos o mundo que aí vem”, acrescentou, numa alusão à nova investida da Altice em Portugal.

Já Francisco Pedro Balsemão disse – sem nunca referir o nome da Altice – que, atualmente, o que está em causa “não é uma convergência como há alguns anos” e que está em causa a “rentabilidade das empresas de media”.

Foi apenas no final e à margem da conferência, em declarações aos jornalistas, que se ouviu o nome da Altice e da Media Capital, dona da TVI. Rosa Cullell, CEO da Media Capital, mostrou-se “tranquila” com o que aí vem. “Estou tranquila, calma”, disse aos jornalistas, quando questionada sobre o futuro da empresa e enquanto aguarda o parecer, vinculativo, da ERC: “Não me preocupa [o parecer da ERC]. A ERC terá de dar a resposta que considera certa. Preocupa-me, sim, o investimento dos media. O que a ERC diz ou deixa de dizer é problema do regulador.” E voltou a reafirmar a sua vontade de ficar em Portugal e na Media Capital.

Já o CEO da Impresa, dona do Expresso e da SIC, declarou: “Preferia que o negócio não avançasse”. Questionado sobre se o grupo Impresa poderá ser alvo de uma proposta semelhante caso a compra da Media Capital pelo grupo franco-israelita se concretize, Francisco Pedro Balsemão diz: “Neste momento, estou preocupado com este negócio. É natural que, se o negócio for aprovado, teremos de reagir. Mas não sei dizer como. Neste momento, preferia que o negócio não avançasse.”