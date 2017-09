Euro continua em queda

A moeda única europeia abriu esta quarta-feira a cair 0,2% face ao dólar. Desde o final da semana passada já se depreciou 1,5%

O euro abriu esta quarta-feira a cair 0,2% face ao dólar norte-americano. Iniciou a sessão europeia valendo 1,1759 dólares, depois de ter fechado em 1,1784 dólares no dia anterior.

É o terceiro dia consecutivo de queda da moeda única face ao dólar depois do impacto negativo dos resultados das eleições legislativas federais no domingo na Alemanha, que registaram uma queda acentuada da CDU/CSU de Angela Merkel, que enfrenta, agora, como chanceler um caminho difícil para formação de um novo governo estável, depois do cartão vermelho dos eleitores à grande coligação CDU/CSU/SPD que governou o país nos últimos quatro anos.

A desvalorização do euro face ao dólar já soma mais de 1,5% desde o final da semana passada.

A variação do euro face a um cabaz de divisas dos seus principais parceiros comerciais revela, também, uma trajetória de depreciação da moeda, segundo o índice NEER (acrónimo em inglês para variação diária da taxa de câmbio efectiva nominal do euro) do Banco Central Europeu. O euro caiu cerca de 0,7% nos dois últimos dias.

A incerteza sobre o desenho do futuro governo alemão inverteu no domingo à noite a trajetória de valorização do euro desde início do ano.