Bolsas abrem com ganhos na Europa

As bolsas asiáticas fecharam esta quarta-feira em terreno 'misto'. O principal índice em Tóquio caiu pelo terceiro dia consecutivo e em Seul o KOSPI está em queda há sete sessões consecutivas, mas Xangai e Hong Kong fecharam em terreno positivo. Na Europa domina a onda verde na abertura e Lisboa segue a tendência

As bolsas europeias abriram esta quarta-feira em alta. O índice Eurostoxx 50 - das cinquenta principais cotadas da zona euro - iniciou a sessão com ganhos de 0,5%. O índice PSI 20 na bolsa de Lisboa segue a tendência positiva europeia.

Frankfurt e Madrid estão em terreno positivo, apesar do impacto negativo do desaire eleitoral de Angela Merkel no domingo, introduzindo um elemento de incerteza sobre o futuro governo alemão chefiado pela chanceler, e da crise catalã e do provável adiamento da votação do Orçamento de Estado espanhol.

Na Ásia Pacífico, a sessão encerrou 'mista'. Mumbai está a liderar as quedas. Tóquio, Seul e Sydney fecharam no vermelho. O índice KOSPI, sul-coreano, está em queda há sete sessões consecutivas. O índice Nikkei 225, nipónico, recua pelo terceiro dia seguido.

A bolsa de Xangai conseguiu fechar ligeiramente acima da linha de água. Taipé liderou as subidas com um ganho de 0,7%. Hong Kong está a negociar em terreno positivo.