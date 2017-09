Primeira fábrica de pizzas refrigeradas instalada no Porto Alto

A fábrica representa um investimento de 5,5 milhões de euros e a criação de 70 postos de trabalho

A Brieftime inaugura na sexta-feira a primeira fábrica de pizzas refrigeradas em Portugal, um investimento de 5,5 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a empresa em comunicado.

A nova unidade fabril, em Porto Alto, dispõe de uma área de 5 mil metros quadrados e representa a criação de 70 postos de trabalho.

Durante a fase de testes que durou sensivelmente um ano, a marca teve a oportunidade de criar três turnos de trabalho e confirmar os sistemas de gestão, ao nível da qualidade e segurança alimentar.

Nos primeiros meses, a Brieftime produziu cerca de 300 mil pizzas, tendo, em setembro, os valores de produção ascendido a um milhão de unidades, sendo metade destinada à exportação para o mercado espanhol.

Já o volume de negócios da empresa fixou-se este ano em 13 milhões de euros.

A inauguração está prevista para as 11h e contará com a presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.