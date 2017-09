Geopolítica e incerteza alemã empurram bolsas para o vermelho

Ásia Pacífico fechou esta terça-feira 'mista' com Tóquio a cair. Europa abriu com perdas nas principais praças financeiras. Na segunda-feira bolsas mundiais perderam 0,4% devido às tensões geopolíticas na Ásia e à incerteza sobre o futuro governo alemão. Euro já desvalorizou 0,9% face ao dólar desde final da semana passada

As bolsas da Ásia Pacífico encerraram esta terça-feira 'mistas', com Tóquio, Seul, Taipé e Sydney no vermelho. O índice nipónico Nikkei 225 fechou a perder 0,38%. A Europa abriu com a maioria das principais praças financeiras a registar perdas. Frankfurt, Londres e Paris iniciaram a sessão com quedas entre 0,2% e 0,3%. Em Lisboa, o índice PSI 20 segue a trajetória europeia negativa.

Os futuros em Wall Street estão no vermelho, indiciando uma abertura da sessão em Nova Iorque com continuação das quedas de ontem (-0,24% do índice MSCI para os Estados Unidos).

O euro continua em trajetória de queda face ao dólar, tendo já desvalorizado 0,9% desde sexta-feira passada.

As bolsas mundiais fecharam na segunda-feira com perdas globais de 0,39%, a segunda maior queda diária em setembro, segundo o índice MSCI. As maiores perdas registaram-se na América Latina (-1,3%), no conjunto dos mercados emergentes (-1,27%) e dos mercados de fronteira (-1.21%), nas bolsas da zona euro (-0,98%) e no Nasdaq, bolsa das tecnológicas em Nova Iorque (-0,88%). O PSI 20, em Lisboa, fechou ligeiramente acima da linha de água.

Queda de 4% em Atenas

Na zona euro, os maiores recuos na segunda-feira verificaram-se em Atenas, com o índice geral a cair mais de 4%, com o risco de em fevereiro serem realizados testes de esforço do seu setor bancário, e em Madrid, com o IBEX 35 a perder 0,86%, em virtude da agudização da crise catalã. O índice geral abriu na bolsa de Atenas abriu esta terça-feira a cair quase 1%.

Apesar da Grécia ter saído, agora, do Procedimento por Défice Excessivo e do objetivo ser uma 'saída limpa' do terceiro resgate em agosto do próximo ano, a situação do setor bancário e os problemas pendentes entre os credores oficiais europeus e o Fundo Monetário Internacional a respeito do alívio da dívida helénica continuam a pesar negativamente. Os resultados eleitorais na Alemanha, com a reentrada dos liberais do FDP no Parlamento (e eventualmente no próximo governo de coligação) e a pressão da nova representação do partido xenófobo e anti-euro AfD, não são favoráveis à estratégia de Atenas.

Os dois fatores que marcaram a abertura da semana

O risco geopolítico continua a subir, com a retórica de guerra na Ásia do Pacífico a aumentar de tom após o discurso do presidente Trump na ONU na semana passada. No domingo, reforçou o tom afirmando na sua conta no Twitter que “eles não estariam por cá muito mais tempo”. Pyongyang considerou tal intervenção como uma "declaração de guerra".

A este risco crescente - de passar da retórica a atos, inclusive 'erros de cálculo' - junta-se, na Europa, a incerteza sobre o futuro governo alemão, depois da queda de quase 14 pontos percentuais na votação no domingo nos partidos que sustentavam a grande coligação incumbente.

A chanceler Angela Merkel enfrenta uma negociação complexa para formar uma nova coligação. Segundo uma sondagem realizada na segunda-feira pela Infratest, 57% dos alemães apoiam a formação do que foi batizada como 'coligação jamaicana' (entre a CDU/CSU, os liberais do FDP e os Verdes), apesar das contradições entre essas forças políticas (nomeadamente as 'linhas vermelhas' colocadas pelos liberais). No caso de insucesso, e dada a passagem do SPD à oposição, 65% dos alemães são a favor de novas eleições.