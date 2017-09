Euro caiu 1,4% desde o final da semana passada

A moeda única desvalorizou-se esta terça-feira 0,5% e acumula uma queda de 1,4% em relação ao encerramento da semana passada. Continua a sentir-se o efeito da incerteza política trazida pelas eleições alemãs de domingo. Macron não travou essa trajetória e Yellen só a contrariou por uma hora

O euro prosseguiu esta terça-feira a trajetória de depreciação que se iniciou no domingo logo a seguir à divulgação dos resultados das eleições legislativas na Alemanha. A moeda única caiu hoje 0,5% face ao dólar e acumula uma quebra de 1,4% desde o fecho de sexta-feira passada.

A intervenção esta tarde do presidente francês Emmanuel Macron na Universidade da Sorbonne, em Paris, procurando trazer um novo alento à União Europeia e à zona euro, com a proposta de uma "refundação" nos dois próximos anos, não travou a trajetória de depreciação, com o euro a cair para um mínimo da sessão em 1,1765 dólares.

A trajetória de desvalorização só seria invertida por uma hora após a intervenção da presidente da Reserva Federal norte-americana, Janet Yellen, em Cleveland, apontando para a continuação de uma política de subida das taxas diretoras, ainda que gradual. Yellen frisou que a prudência exige gradualismo, mas que gradualismo excessivo - por exemplo, ficando à espera que a meta dos 2% de inflação seja atingida para se acelerar a subida dos juros do banco central - acarreta riscos importantes.

As palavras da presidente da Fed fizeram subir, durante uma hora, o euro para 1,1810 dólares, para, depois, descer, de novo, e fechar em 1,1793 dólares.

Recorde-se que o euro está numa tendência de apreciação desde dezembro do ano passado, quando atingira praticamente a paridade com o dólar, tendo já registado, em 2017, um pico de 1,2 dólares a 8 de setembro.

A inversão desta trajetória surgiu no domingo passado após o choque provocado pelo desaire eleitoral de Merkel, com a mais baixa votação desde 1949, e da passagem à oposição do SPD, que registou a pior votação desde as eleições de novembro de 1932 na última fase da República de Weimar, antes da subida de Hitler à chancelaria em janeiro de 1933.