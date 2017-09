BCE não se desvia da estratégia, apesar de incerteza alemã

Mario Draghi afirmou no Parlamento Europeu que BCE não se pode dar ao luxo de “movimentos apressados”. Benoît Coueré garantiu que saída da política expansionista será feita “com cuidado” e Yves Merch em Lisboa sublinhou que “ajustamento será prudente”

Os juros (yields) da dívida soberana na zona euro ainda não revelam no mercado secundário uma trajetória clara esta semana, depois do ‘choque’ negativo dos resultados das eleições legislativas federais na Alemanha no domingo passado.

No fecho de segunda-feira desceram ligeiramente – no prazo de referência, a 10 anos, caíram 2 pontos base no caso das Obrigações do Tesouro português e 5 pontos base no caso dos títulos alemães. Mas esta terça-feira, subiram ligeiramente na abertura.

Apesar da incerteza quanto ao desenho do futuro governo alemão chefiado por Angela Merkel e da tendência do eleitorado para preferir novas eleições federais no caso de não se conseguir formar uma nova coligação estável, a zona euro continua a ser marcada pela certeza da política do Banco Central Europeu (BCE), ainda reafirmada na segunda-feira por diversas figuras de topo do seu conselho diretivo, a começar pelo presidente Mario Draghi.

O italiano disse na segunda-feira à tarde, em Bruxelas, perante o Parlamento Europeu que o BCE “não se pode dar ao luxo de movimentos apressados na política monetária”. Na terceira audição deste ano, batizada de ‘diálogo’, perante a Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, o chefe do euro reafirmou a estratégia dos três P que tem sido seguida: paciência, prudência e persistência. O comportamento da inflação continua a ser uma dor de cabeça – Draghi recordou as projeções que apontam para apenas 1,5% em 2019, claramente abaixo do alvo oficial dos 2%.

Por seu lado, no mesmo dia, em Frankfurt, Benoît Coueré, membro do conselho diretivo, na Conferência anual do BCE sobre Investigação, num painel sobre o futuro da política monetária, insistiu que quando se optar pela ‘saída’ da política expansionista, ela será realizada “com cuidado”.

Finalmente, em Lisboa, numa Conferência conjunta do BCE e do Banco de Portugal (BdP) sobre gestão do risco, outro membro do conselho diretivo, Yves Mersch, garantiu que o banco implementará “um ajustamento prudente dos instrumentos de politica monetária”.

Ainda em Lisboa, o governador do BdP, sublinhou que “não há organizações sem risco. (…) não podemos evitar o risco; e a arte do banco central é lidar com o risco sem perder de vista os dois principais objetivos, estabilidade financeira e estabilidade monetária. Para fazer isso, talvez tenhamos de aceitar que alguns efeitos colaterais são parte do processo e que são apenas o preço que pagamos para alcançar os dois principais objetivos”.

Pressão para 'normalização' sobe

O debate internacional sobre a normalização da política monetária expansionista por parte dos bancos centrais tem estado na ordem do dia, com a redução ou a descontinuação das medidas não convencionais ou convencionais de estímulos a subir para o primeiro plano.

Ainda na semana passada, Claudio Borio, economista-chefe do Banco Internacional de Pagamentos (BIS, no acrónimo em inglês), avisava que a globalização e as disrupções tecnológicas, com a sua pressão desinflacionista, estão a trocar as voltas aos banqueiros centrais. Ele acha que é mais importante, agora, evitar riscos de instabilidade financeira (bolhas em certas classes de ativos e aumento da instabilidade financeira em virtude da subida do sobreendividamento mundial) do que andar a tentar estimular a subida dos preços mantendo uma política monetária expansionista.

Esta terça-feira, a presidente da Reserva Federal norte-americana, Janet Yellen, falará sobre o tema da "Inflação, Incerteza e Política Monetária", em Cleveland, nos EUA. A atenção dos analistas estará virada para as palavras da chefe do mais importante banco central do mundo.