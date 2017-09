O que reserva o futuro da saúde pela voz dos especialistas

Saiba o que pensam algumas figuras do sector que estiveram presentes no mais recente evento do Próximo Nível, projeto que une o Expresso ao Banco Popular

Segundo Cristina Semião, Healthcare Manager da IBM, a importante não é a quantidade de dados, mas sim a informação que deles conseguimos retirar

Para Henrique Martins, presidente do conselho de administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, é preciso juntar a tecnologia ao know how dos profissionais de saúde

O diretor executivo do Helath Cluster Portugal, Joaquim Cunha, acredita que estamos a viver uma mudança de paradigma na saúde

Miguel Gouveia, da Católica Lisbon School of Business & Economics, temos um sistema de saúde que é bom a lidar com mortalidade mas que ainda tem muito que fazer no que diz respeito a problemas menos graves

Na opinião de Pedro Oliveira, project leader e principal investidor no Patient Innovation, é essencial perceber quais são as necessidades do mercado para os utentes