Montepio. Tribunal decide se burla qualificada onde Tomás Correia é arguido vai a julgamento

O processo remonta a 2009, e envolve a compra de terrenos em Coimbra –conhecidos pelas Colinas de Vale Meão (hoje designada Apícua) – a Tavares de Almeida, empresário e antigo administrador do Finibanco. Os terrenos foram vendidos à Cityprofit, uma empresa da qual o próprio Tavares de Almeida era acionista, juntamente com Humberto Costa Leite, ex-presidente do Finibanco, e Carlos Martins, acionista da Martifer.

O Finibanco iria financiar a operação e a Cityprofit em 32 milhões de euros. Contudo, quando Tavares de Almeida foi descontar o cheque informaram-no que o mesmo não tinha provisão, mas que seria uma questão de tempo até o crédito estar aprovado. Situação que nunca aconteceu.

Entretanto, o Montepio, que em 2010 comprou o Finibanco, decidiu em 2013 transferir para si a propriedade dos terrenos como dação em pagamento do crédito. A decisão foi tomada numa reunião onde estava Tavares de Almeida, mas onde a este não foi reconhecido pelos restantes sócios o direito de voto. Depois disso, foi decretada a falência da Cityprofit. Tavares de Almeida além de acionista foi auditor interno do Finibanco.

Na sequência da falência da Cityprofit, Tavares de Almeida avançou com um processo em tribunal para reclamar o dinheiro dos terrenos transferidos para uma empresa de imobiliário do Montepio, contou recentemente a "Sábado". Estávamos em 2014. Mas o processo foi arquivado por falta de provas.

Tavares de Almeida pediu a abertura da instrução, e conseguiu em fevereiro de 2016, levando à constituição de 14 arguidos, por suspeita de burla qualificada. Entre os arguidos estão Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio e ex-presidente do banco, e Carlos Martins, acionista do grupo Martifer.

O processo voltou a ser arquivado. Tavares de Almeida insistiu. E o Tribunal de Viseu decide esta terça-feira se reabre o processo.