Extinção de ações ao portador fica isenta de taxas

Empresas têm agora pouco mais de um mês para converter ações ao portador em títulos nominativos, que permitam claramente identificar os seus proprietários.

Em maio, o Governo avançou com mais uma medida de combate ao branqueamento de capitais: o fim das ações ao portador, isto é, os títulos sem proprietário registado, que conferem uma determinada participação numa empresa a quem quer que os tenha na sua posse. Faltava regulamentar como se processará a conversão dessas ações em títulos nominativos. E o Governo veio agora garantir que esse processo não terá custos para as empresas.

O decreto-lei 123/2017, publicado esta segunda-feira em “Diário da República”, estipula que os atos de registo comercial praticados e as publicações efetuadas ao abrigo deste diploma “ficam dispensados do pagamento de emolumentos”.

Note-se que a conversão dos títulos ao portador em títulos nominativos (que atribuem a propriedade da participação a uma pessoa ou empresa) será de publicitação obrigatória nos sites das empresas e no Portal da Justiça.

Uma outra condição assegurada pelo Governo é que as empresas que tenham de alterar o seu contrato de sociedade para converter as ações ao portador em títulos nominativos poderão fazê-lo mediante uma simples deliberação do conselho de administração, não sendo obrigadas a fazê-lo aprovar em assembleia geral de acionistas.

No decreto-lei agora publicado confirma-se que as empresas têm um prazo de seis meses para acabar com as ações ao portador, contado desde a publicação da Lei 15/2017, isto é, desde 4 de maio. Ou seja, a conversão de ações ao portador em títulos nominativos deverá ser feita até 4 de novembro.

As ações que não forem convertidas por iniciativa da empresa em causa podem ser convertidas por iniciativa da CMVM no caso das sociedades cotadas. Nos restantes casos, se se esgotar o prazo para a conversão, os detentores das ações ao portador mantêm o direito de as converter em títulos nominativos, mas correm o risco de se ver impedidos de receber dividendos ou outros rendimentos até que a conversão seja feita.