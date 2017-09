Euro mantém trajetória de desvalorização

O euro está a cair mais de 0,4% face ao dólar esta segunda-feira de manhã. A incerteza política sobre o desenho do novo governo de Angela Merkel e o impacto num acordo com Emmanuel Macron sobre o futuro da União Europeia está a marcar a trajetória da moeda única. Juros da dívida soberana e bolsas ainda sem tendência clara na Europa

O euro mantém esta segunda-feira de manhã a trajetória de descida face ao dólar que iniciou no domingo à noite após conhecidas as primeiras projeções dos resultados das eleições legislativas federais na Alemanha.

Em relação ao fecho de sexta-feira passada em 1,1954 dólares, o euro depreciou-se mais de 0,4%, descendo para 1,1907 dólares pelas 9h (hora de Portugal).

A queda de quase 14 pontos percentuais na votação dos partidos da grande coligação que governou a Alemanha nos últimos quatro anos e a passagem do SPD à oposição no próximo Bundestag introduziu a incerteza política sobre o desenho do próximo governo de Angela Merkel, que entrará no seu quarto e último mandato como chanceler.

A maior fragmentação do parlamento germânico e a incógnita sobre os compromissos que Merkel realizará face às exigências dos potenciais parceiros juniores de coligação (nomeadamente as linhas vermelhas traçadas pelos liberais do FDP) e à pressão de reconquistar eleitorado que se moveu para o apoio ao partido xenófobo e anti-euro AfD estão a ter um impacto negativo nas expetativas de uma plataforma de acordo com o presidente francês Emmanuel Macron. O foco desloca-se, agora, para a intervenção que Macron realizará amanhã na Universidade da Sorbonne em Paris.

Nos mercados da dívida soberana na zona euro e nas bolsas europeias a tendência ainda não é clara decorrida mais de uma hora de abertura na sessão na Europa.

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português abriram a subir ligeiramente para 2,45% no mercado secundário da dívida soberana, mas, decorrida uma hora de negociação, mantêm-se em 2,43%, o valor de fecho na sexta-feira. No caso das obrigações alemãs, que servem de referência para a zona euro, os juros mantêm-se em 0,44%, com ligeiras oscilações em torno do valor de fecho da semana passada.

As bolsas abriram em terreno negativo na União Europeia, com as praças de Madrid e de Londres a liderarem as quedas, mas a trajetória nas restantes principais praças, continua, em larga medida, indefinida. Em Lisboa, o PSI 20 abriu a cair, mas situa-se agora em terreno positivo, com ganhos de 0,1%. Os índices CAC 40 de Paris e MIB de Milão oscilam em torno da linha de água. O índice DAX de Frankfurt abriu no vermelho, mas está a registar, agora, ganhos de 0,3%.

Na Ásia Pacífico, as bolsas fecharam 'mistas'. Tóquio e Sydney fecharam com ganhos, enquanto as duas bolsas chinesas, Hong Kong, Seul e Taiwan encerraram com perdas.

O mercado da dívida da zona euro poderá ser marcado pela intervenção esta tarde de Benoît Coueré, do conselho diretivo do Banco Central Europeu, que moderará um painel sobre "Saída de uma política monetária não convencional" na 2ª Conferência anual de investigação daquele banco central. Nesse painel participará, também, o ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Olivier Blanchard.