Eleições alemãs deixam bolsas indecisas

As bolsas alemã e portuguesa abriram com valorizações, mas o sentimento de incerteza domina os mercados de capitais, sem soluções imediatas para formar Governo na maior economia europeia

O resultado das eleições alemãs – com a CDU de Angela Merkel limitada a 33%, sem maioria, e confrontada com um grande crescimento da extrema-direita, que é agora o terceiro maior partido alemão, o que dificulta a concretização de uma coligação no quarto mandato da chanceler – deixou os mercados bolsistas sem uma tendência definida, e Lisboa não foi exceção. Mesmo assim, o PSI20 abriu a subir 0,12%, nos 5.316,28 pontos. Na Alemanha, o índice DAX sobiu 0,14%.

As taxas de juro registaram um ligeiro agravamento no mercado secundário, subindo 0,8 pontos base para negociarem a 2,446%, o que compara com uma taxa alemã equivalente de 0,437%.

Em sentido contrário, a cotação do petróleo Brent do Mar do Norte desceu para os 56,83 dólares por barril. E o euro perdeu terreno face ao dólar – cotando-se a 1,1907 dólares –, o que reflete a incerteza que o fraco resultado de Angela Merkel provoca no mercado cambial.

No espaço ibérico, o indice IBEX caiu 0,52%, liderando as perdas bolsistas europeias.