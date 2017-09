Atuação do BCE nos últimos anos comparada à dos Descobrimentos

Os últimos anos, dominados pela crise financeira e pela crise da dívida soberana na zona euro, foram de grande expansão dos balanços dos bancos centrais. O Banco Central Europeu (BCE) não foi exceção, com a adoção de medidas de política monetária não convencional, de que o programa de compra de dívida é o exemplo mais marcante.

Uma linha de atuação que Yves Mersch, membro do conselho executivo do BCE, comparou esta manhã aos Descobrimentos portugueses, numa conferência conjunta do Banco de Portugal e do BCE, sobre gestão do risco para os bancos centrais, que está a decorrer em Lisboa.

"Tal como as grandes expedições marítimas que começaram neste país, alguns dos nossos esforços nos últimos anos levaram-nos para território desconhecido", afirmou.

Considerando que os gestores de risco, incluindo dos bancos centrais, são geralmente prudentes, Mersch considerou que "numa crise, contudo, a exposção de um banco central a riscos financeiros pode – e por vezes até tem – aumentar, porque ainda é esperado que cumpra o seu mandato".

E destacou: "As medidas não convencionais que implementámos foram necessárias e proporcionais para cumprirmos o nosso mandato". Além disso, "contribuiram para a estabilidade financeira, através da redução dos riscos financeiros na zona euro".

Esses tempos, contudo, estão a ficar para trás, considerou Mersch, considerado um dos "falcões" do BCE (defensores de uma linha mais dura em termos de política monetária). "É claro que, uma vez que tenhamos visto um ajustamento sustentado suficiente na trajetória da inflação, continuaremos a ajustar prudentemente à nossa mala de ferramentas de instrumentos de política monetária, como temos vindo a fazer desde dezembro do ano passado", frisou.

O que pode passar por apertar as regras que definem os ativos colaterais elegíveis junto do BCE, em troca de liquidez para o sistema financeiro.

"Embora o enquadramento temporário dos colaterais tenha ajudado a afastar com sucesso uma potencial escassez de colaterais, pode ser argumentado de que não deve fazer parte do enquadramento regular. À medida que a procura de liquidez diminui, também haverá menos necessidade para um conjunto alargado de colaterais elegíveis", salientou.

E rematou: "Olhando em frente, podemos já começar a pensar sobre um enquadramento da gestão do risco que seja apropriado para um banco central que tenha regressado a um ambiente mais convencional para a condução da política monetária".