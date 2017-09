Recuperar parte dos gastos com cartões de crédito já não é o que era

Há cartões de crédito que, além de constituírem uma forma de adiar pagamentos, são uma possibilidade para amealhar alguns trocos. De que forma? É simples: de cada vez que desliza ou insere o cartão no terminal de pagamento, recebe uma percentagem da despesa paga com o cartão, valor que pode ser convertido em novas compras. Um sistema semelhante ao de pontos, descontos ou milhas aéreas, mas mais versátil: o valor obtido pode ser gasto num conjunto mais amplo de produtos e estabelecimentos. O objetivo é, para as instituições financeiras, fidelizar clientes e incentivar a utilização dos cartões de crédito. Para o consumidor, se usados conscientemente, podem constituir uma forma de poupança a ser usada na gestão do orçamento familiar. Mas algumas mudanças nos últimos anos tiveram impacto na oferta dos programas de reembolso (cashback).

A crise económica e financeira, os limites máximos fixados pelo Banco de Portugal (BdP) para as taxas de juro aplicadas ao crédito ao consumo (calculados com base na TAEG, a taxa anual efetiva global, e incluídos em 2010) e a entrada em vigor do regulamento comunitário que limita a taxa de intercâmbio paga pelos comerciantes aos emissores de cartões não foram inócuos. Com a crise e as limitações do BdP, os impactos foram essencialmente na concessão de crédito. “Pedem-se muito mais garantias aos clientes do que antes”, realça Nuno Rico, economista da Deco Proteste. Se, por um lado, este teto máximo levou a que a TAEG dos cartões de crédito (que inclui todos os custos de um empréstimo) caísse 57% em quatro anos, em benefício do consumidor (dados da plataforma ComparaJá), por outro, os bancos aumentaram as restrições na concessão de crédito, em prejuízo das famílias com menos rendimentos. Além disso, as novas regras da UE levaram a “uma redução muito grande dos valores cobrados pela banca” portuguesa aos comerciantes (0,3%, no máximo, para transações com cartão de crédito), levando o sector a encontrar uma alternativa para compensar esta quebra de receita. “Isto traduziu-se numa diminuição gradual dos programas de cashback, em número e taxas de remuneração”, explica. “Antes de 2015, vários bancos tinham taxas de 3%, agora é difícil encontrar uma acima de 1%.” Outros chegaram mesmo a retirar esta modalidade, como o Montepio, que em 2015 ainda disponibilizava o Montepio Sporting Clube de Braga (com reembolsos até €1 por golo do Braga na Liga Portuguesa de Futebol) e agora não tem um único cartão com cashback. O aumento das anuidades e a introdução de um valor máximo de remuneração que os clientes podem obter foram outros recursos utilizados por algumas instituições para compensar esta quebra. Consequentemente, “tem havido uma diminuição no valor que as famílias conseguem poupar.”

Perceção menos negativa tem José Figueiredo, diretor-geral do ComparaJá, startup de comparação de produtos e serviços financeiros lançada em 2015, que não nota uma diminuição na oferta nem das taxas de cashback, pelo menos entre 2015 e 2016. Mas dados da plataforma mostram que durante esse período várias instituições (Best, BPI, Santander e CGD, entre outras) aumentaram as anuidades cobradas ao consumidor, levando, por essa via, a um corte na remuneração que este consegue obter. Ainda assim, José Figueiredo considera que “não é possível afirmar que tenha havido um aumento generalizado” e acredita que o mercado do cashback se tem mantido “bastante dinâmico”. Segundo o diretor, a existir uma quebra nas taxas de remuneração (e na concessão de crédito), terá sido em 2010.

Maximizar os reembolsos

Há cartões para todos os gostos (ver caixa). Uns permitem gastar o valor devolvido em compras do dia a dia — é o caso do Cetelem Black, Mundo 1|2|3, BPI Prémio e Best Gold Plus. Outros facilitam despesas em gasolineiras, como o ACP Master e o CA Classic. Há ainda os cartões futebolísticos (que reembolsam consoante os golos de uma equipa e permitem gastos em bilhetes ou quotas), os que estão associados a um retalhista específico (Visabeira Exclusive, Lanidor CardVisa) e aqueles que canalizam a poupança com o cashback para um Plano de Poupança Reforma (Leve, da CGD). Vários incluem ainda descontos ou até seguros, como o de viagem ou contra gastos abusivos. Como escolher, então, o melhor cartão? A escolha deve ser feita com base nos hábitos de consumo. E pode aproveitar para ‘jogar’ com vários cartões. Segundo um estudo de 2016 da Consumer Reports, organização independente de testes e classificação de produtos nos EUA, a utilização estratégica de dois cartões permite um reembolso 40% maior.

Mas para que a utilização destes cartões seja uma aposta ganha não basta olhar para a taxa de reembolso. Há regras a seguir, muitas delas transversais ao uso do cartão de crédito. “Não podemos esquecer que utilizar um cartão destes é usar uma linha de crédito disponibilizada pelo banco”, alerta Nuno Rico. Para maximizar a poupança, o cliente deve, idealmente, pagar sempre os extratos a 100% (evitando os juros); procurar cartões sem anuidade, com possibilidade de isenção ou anuidade reduzida; e olhar para a taxa de reembolso. “Desde que se pague os extratos a 100% e os cartões não tenham anuidade, compensa sempre”, garante o economista da Deco. O Blue American Express (BCP) e o Cetelem Black são dois dos cartões isentos de pagamento. Nos outros casos, é preciso prudência: “Há cartões com anuidades muito elevadas e estas podem não compensar os benefícios do cashback”. Para o saber, o melhor é fazer contas à vida: a verdadeira remuneração anual das famílias é igual ao (montante gasto por mês) x (12 meses) x (taxa de cashback) – anuidade. Mas se nunca consegue pagar a dívida do cartão no próprio mês e fugir aos juros, a Deco aconselha-o a escolher com base na taxa de cashback e na TAEG. “Aí pode não compensar. Apesar de estarem a descer, as taxas de juro dos cartões de crédito ainda estão acima dos dois dígitos.”

ALGUNS CARTÕES DE CRÉDITO COM CASHBACK

Cetelem

Black reembolso de 3% em compras em supermercados, hipermercados, restaurantes e gasolineiras (limite de €100)

CGD

Benfica Adepto reembolso até €1,5/golo do Benfica na Liga Portuguesa de Futebol

LEVE: reembolso até 1,5% do valor em compras para o PPR Leve, (limite: 75€/mês)

Outros Benfica Member e Member Gold, Lanidor CardVisa, Caixa Gold Ordem dos Engenheiros e OE Técnicos, Ordem dos Farmacêuticos, Visabeira Exclusive

Santander

Mundo 1|2|3 reembolso de 1% em compras, 2% nos gastos Via Verde e desconto de €0,09 na Repsol (dos quais €0,04/l creditados). Possibilidade de reembolso de 1% do valor do IMI e 2% nas domiciliações de serviços domésticos

BPI

BPI Prémio reembolso de 2% em compras, que pode ir até 15% em parceiros do BPI Prémio (válido quando pagamentos não excedem 50% do saldo em dívida)

FC Porto reembolso de 0,5% sobre compras e levantamentos e até €1,5/vitória do FC Porto (valor para usar em pagamento de quotas, bilhetes no Estádio do Dragão e compra de lugar anual)

ACP Master reembolso de 1% em compras e 4% em combustível na BP (até um máximo de €350/mês)

Best

Best Gold Plus €1 por cada €300 em compras (0,33%)

BCP

Blue American Express (particulares) campanhas pontuais com cashback de 2%

Millennium Business Gémeos (empresas) crédito de 2% sobre compras, num máximo de €120 anuais (Silver) ou €180 anuais (Gold)

Crédito Agrícola

Classic reembolso de 3% sobre compras em gasolineiras

ClubeA 10% de desconto em comissões do preçário e produtos e serviços, creditados mensalmente na conta