Já há 32 centros comerciais em Lisboa

As duas principais cidades portuguesas acolhem quase dois terços dos centros comerciais existentes no país

A crise fez com que, entre 2010 e 2016, os portugueses abrandassem nas suas idas aos centros comerciais. Mas os que continuaram a ir acabaram por gastar mais dinheiro, em média, por cada visita, pois as receitas globais não caíram.

De acordo com o índice de vendas da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), em 2016 registou-se um aumento homólogo de 1,4%, sendo que, nos dois anos anteriores, as variações foram da ordem dos 4%. Já em matéria de ‘tráfego’ de pessoas nos centros comerciais, aquela associação apurou uma quebra homóloga de 1,1% no ano passado, na sequência da tendência já verificada desde 2013.



Estas são algumas das conclusões constantes do mais recente anuário da APCC, a que o Expresso teve acesso. O mesmo documento refere também que as Áreas Metropolitanas de Lisboa (AML) e Porto (AMP) — as regiões mais povoadas do país e onde reside 43,9% da população nacional — apresentam a maior concentração de unidades comerciais, “com um peso respetivo de 37,6% (32 centros comerciais na AML) e 23,5% (20 na AMP) do total”. Em termos de área bruta locável (ABL) — arrendada aos lojistas — estas duas regiões representam 63,2% da oferta global e empregam 65,6% do total de funcionários a trabalhar em centros comerciais: perto de 100 mil de forma direta e 200 mil indiretamente. Numa análise mais fina, o relatório da APCC conclui que cada loja dá emprego, em média, a 11 pessoas.

No total, desde o surgimento dos primeiros grandes centros comerciais até agora, terão sido investidos perto de €8000 milhões neste segmento do imobiliário — tanto na construção dos edifícios como no arranjo das lojas que os integram —, segundo contas feitas por alguns analistas do sector.

Mais de mil empregos por centro comercial

A dimensão média dos centros comerciais ‘tradicionais’ é de 31.842 metros quadrados (m2) e dos ‘especializados’ de 26.491 m2 (onde se incluem os retail parks e os factory outlets). Quanto à dimensão média das lojas, a APCC apurou que a tipologia ‘especializada’ tem lojas de maior dimensão, com 346 m2, sendo que nos centros comerciais ‘tradicionais’ a área média das lojas anda próxima, dos 332 m2.

O número de lojas por centro comercial é superior na tipologia considera ‘tradicional’ (96 lojas), enquanto os formatos mais ‘especializados’ têm em média 77 lojas por unidade comercial,

Em matéria de criação de emprego é também nos centros comerciais convencionais que mais gente encontra uma saída profissional: em média 1070 pessoas por unidade. Nos retail parks e nas factory outlets a média cai para 872 empregos.

A maioria esmagadora dos empregos diretos criados pelos centros comerciais (93,7%) têm origem nas lojas, sendo a parte restante gerada por serviços como limpeza, segurança, manutenção técnica ou ainda funcionários das administrações.

“Um dado curioso nesta área de atividade é que os centros comerciais, mesmo durante os anos mais duros da crise, mantiveram-se muito apetecíveis, tanto para os clientes como para quem neles investe”, nota Pedro Teixeira, da APCC.

Aliás, basta lembrar que entre janeiro de 2015 e julho de 2017 foram transacionados cerca de 800 espaços de retalho em centros comerciais em Portugal, segundo dados apurados pela consultora Cushman & Wakefield. Ainda de acordo com a mesma fonte, só o investimento indireto registado (através da compra de unidades de participação em fundos especificamente dedicados à detenção e gestão de centros comerciais) estima-se que tenha sido superior a €1,5 mil milhões, nos últimos 12 anos.

Investir na crise, apostando na inovação

O secretário-geral da APCC não apenas confirma o bom momento desta área de atividade como refere ainda que muitos dos centros comerciais aproveitaram os anos da crise para se tornarem ainda mais atrativos: “Apostaram na inovação, na melhoria do serviço aos clientes e sobretudo no domínio da restauração.” E lembra ainda que foram criadas muitas zonas de internet grátis, parques de estacionamento para carros elétricos com pontos de carregamento e ainda pormenores como o chamado valet parking (serviço personalizado de arrumadores de carros). Também se investiu de forma consistente e continuada no reforço dos sistemas de segurança, sobretudo ao nível da videovigilância.

Outra mudança que foi acontecendo aos poucos nos últimos anos, mas que começa a notar-se cada vez mais, foi o aumento da dimensão média das lojas, sobretudo de marcas internacionais. Pedro Teixeira garante que dentro de pouco tempo chegará a Portugal uma nova geração de centros comerciais: “Mais pequenos, de bairro, com lojas muito direcionadas para certo tipo de clientes que moram nas imediações.” O mercado dos grandes centros comerciais, para já, está esgotado, reconhece Pedro Teixeira: “É um formato que preenche praticamente todo o país e já não há mercado para mais.”