Euro cai 0,4% após projeções que apontam para quarto mandato mais fraco de Merkel

A projeção de uma queda de quase 14 pontos percentuais na votação dos partidos da coligação que governou a Alemanha nos últimos quatro anos e a passagem do SPD à oposição provocaram uma queda da moeda única face ao dólar

A divulgação das primeiras projeções sobre os resultados das eleições legislativas federais deste domingo na Alemanha já provocou uma vítima no mercado cambial.

A queda de quase 14 pontos percentuais na votação nos partidos da coligação governamental CDU/CSU e SPD e a passagem deste último à oposição no próximo Bundestag (Parlamento federal) provocou uma reação no mercado cambial com o euro a desvalorizar face ao dólar 0,4% nas horas seguintes.

O euro caiu de 1,19510 dólares pelas 19h10 (hora de Portugal) para 1,19032 pelas 21h10.

As primeiras projeções apontam para um recuo de 8,5 pontos percentuais na votação da CDU/CSU e de 5 pontos percentuais por parte do SPD. Ainda que os dois partidos da coligação governamental incumbente mantenham uma maioria de lugares no Bundestag, o SPD já declarou passar à oposição na próxima legislatura.

O Parlamento alemão tornou-se mais fragmentado, com a reentrada dos liberais do FDP e a entrada da Alternativa para a Alemanha (AfD), o primeiro partido xenófobo a estar representado no Bundestag desde a queda do nazismo, com as projeções a apontarem para se afirmar como terceira força política na principal economia da União Europeia e da zona euro.

Os analistas discutem, agora, as opções, de um governo minoritário da chanceler Angela Merkel ou a formação de "uma mistura contraditória", o que designam por coligação "jamaicana" (com as cores da bandeira da Jamaica) entre a CDU/CSU, os liberais do FDP e os Verdes.

Qualquer das opções torna "a Alemanha menos previsível" e aponta para um quarto mandato "fraco" da chanceler Angela Merkel, segundo analistas ouvidos pela Deutsche Welle, que transmitiu o primeiro debate, após conhecidas as projeções, entre os sete líderes dos partidos (CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Esquerda, Verdes) que vão ocupar o Bundestag. O líder dos liberais declarou, no debate, que se opõe a transferências orçamentais dentro da zona euro.