Como Pequim vai definir o futuro da EDP

Em dois meses e meio a capitalização bolsista da EDP já engordou €1,45 mil milhões. Uma parte desta valorização de 14% resultou de anúncios relevantes por parte do grupo, mas muito do crescimento da cotação é atribuível às notícias que a partir de 3 de julho começaram a circular, e segundo as quais a espanhola Gas Natural Fenosa teria interesse numa fusão com a EDP.

A informação nunca foi confirmada pelas duas empresas. E, embora a operação possa fazer sentido no xadrez da consolidação do sector energético europeu, a criação desta aliança esbarra na estratégia da China, que quererá manter o controlo e uma voz ativa na EDP, uma empresa que tem expressão relevante no mercado ibérico, mas também nos Estados Unidos da América e no Brasil. Mercados em que a China dificilmente entraria de forma direta, e que teriam uma barreira adicional se a investida fosse feita através de uma empresa estatal.

Além de impulsionar a cotação das ações, a quem serve, afinal, a ideia de uma fusão entre a EDP e a Gas Natural Fenosa? O que daí resultaria? Seria, inevitavelmente, uma transferência do controlo da histórica elétrica nacional para Barcelona? E como olha a estatal China Three Gorges (CTG), dona de 21,35% da EDP, para isso? As questões que o Expresso colocou à CTG sobre este tema ficaram sem resposta. E o presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, Eduardo Catroga, nomeado pela CTG, fecha-se em copas. “Não fazemos comentários sobre cenários especulativos”, declarou ao Expresso. Várias fontes ouvidas pelo Expresso admitem no entanto que a CTG não estará interessada na fusão.

Espanhóis pedem ajuda a Santos Silva

Este mês, o jornal espanhol “Expánsion” avançou que o presidente da Gas Natural, Isidro Fainé, deslocou-se recentemente à China, onde contactou os responsáveis da CTG. Já tinha entretanto mostrado interesse ao Governo português, que se colocou numa posição equidistante, até porque atualmente o Estado português já não tem capital da EDP. Um dos argumentos que Isidro Fainé terá usado para suavizar a questão é que a Catalunha não é Espanha. Fainé, que até ao ano passado presidia ao Caixabank (maior acionista da Gas Natural), delegou em Artur Santos Silva (presidente do conselho de administração do BPI, controlado pelo Caixabank) a responsabilidade de sinalizar ao Governo português a intenção de fusão entre a EDP e a Gas Natural e convencer António Costa a não colocar entraves a esse projeto. Contactado pelo Expresso, Santos Silva rejeitou fazer comentários, garantindo nada ter que ver com o assunto.

Uma fusão com a EDP permitiria à Gas Natural Fenosa integrar a vasta carteira de ativos de energias renováveis do grupo português. Mas foi justamente isso que levou a CTG a pagar €2,7 mil milhões em 2012 para se tornar o maior acionista da EDP, à qual tem vindo a comprar posições de 49% em diversos parques eólicos.

Paulo Pinho, professor da Nova School of Business and Economics, é cético quanto à hipótese de fusão ibérica. “Não acredito que a CTG esteja disponível para aprovar uma fusão com a Gas Natural depois de ter estado a investir e a redesenhar a EDP. É muito importante para a estratégia chinesa a presença da EDP em mercados com o norte-americano e o brasileiro, e não me parece que estejam disponíveis para abdicar desses mercados, onde podem também testar a sua tecnologia”, disse Paulo Pinho ao Expresso.

Poucas sinergias, menos concorrência

Do ponto de vista concorrencial, a aliança entre a EDP e a Gas Natural não levantaria problemas de maior, já que a empresa portuguesa está mais exposta ao sector elétrico e a espanhola ao negócio do gás. “Atualmente não parecem existir problemas concorrenciais sérios. A questão levanta-se é em relação a um mercado ibérico de eletricidade e gás natural. Se este vier de facto a funcionar como um mercado integrado (que ainda não é, mas a integração europeia para lá caminhará) levantam-se problemas semelhantes aos que foram analisados no caso da fusão proposta entre a EDP e a Galp, operação que foi chumbada pela Comissão Europeia”, avalia Abel Mateus, antigo presidente da Autoridade da Concorrência. Sublinhando, contudo, que em termos de concorrência uma fusão entre a EDP e a Galp seria mais problemática para o mercado português do que uma fusão com a Gas Natural. Pedro Pita Barros, professor da Nova School of Business and Economics, defende que há poucas sinergias nesta fusão, chama a atenção para outra questão, a diminuição de concorrentes, e admite que não é claro que haja benefícios para o consumidor final. “Num mercado verdadeiramente ibérico no sector da energia, esta operação reduziria o número de participantes ativos. A prazo poderão entrar outros, mas pelo menos durante alguns anos, há concorrência potencial que desaparece”. Pita Barros defende ainda que “será preciso avaliar se a nova empresa não terá maior facilidade de entendimento, mesmo que tácito, com as restantes empresas no mercado de energia ibérico, levando a uma menor pressão concorrencial global”.

Quanto à possibilidade de a estratégia da EDP passar a ser determinada a partir de Espanha, Abel Mateus desdramatiza. “Isso não me preocupa, pois há uma rede instalada e mercados a fornecer, estamos dentro da UE, por isso os interesses puramente comerciais são claros. Outra questão é o controlo da empresa pós-fusão com dimensão ibérica por uma empresa estatal chinesa. Esta é que é a questão política que hoje preocupa muitos governos da UE”. E, como mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, essa será uma boa razão para a CTG preferir conservar os 21,35% que tem da EDP a arriscar uma posição numa companhia ibérica de maior dimensão.

Gestão da EDP com fraturas

O atual mandato do conselho de administração executivo da EDP termina este ano e, segundo várias fontes ouvidas pelo Expresso, não só é possível que António Mexia abandone a elétrica em 2018 como também há sinais de divisão dentro da equipa de gestão. Desconforto que se acentuou depois de em junho Mexia e João Manso Neto, o administrador financeira da EDP, terem sido constituídos arguidos. O presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, Eduardo Catroga, assegura, no entanto, que os acionistas estão com Mexia. “Os acionistas têm manifestado toda a sua confiança nos órgãos sociais e no conselho de administração executivo. Tudo o resto é especulação”, comentou. Formalmente, o mandato de Mexia termina em dezembro, mas, como vem sendo habitual, a administração permanecerá em funções até à próxima assembleia geral de acionistas, em abril de 2018.