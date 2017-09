Bancos centrais não devem estar obcecados em subir a inflação para 2%

Claudio Borio, economista-chefe do Banco de Pagamentos Internacionais, avisa que a globalização e as disrupções tecnológicas, com a sua pressão desinflacionista, estão a trocar as voltas aos banqueiros centrais. Avisa que é mais importante, agora, evitar riscos de instabilidade financeira do que andar a tentar estimular a subida dos preços mantendo uma política monetária expansionista ineficaz

Há um ‘mistério’. Os bancos centrais não estão a conseguir fazer subir a inflação para as suas metas apesar da política monetária expansionista que implementaram na resposta à crise financeira global.

Há uma cada vez maior discrepância entre uma retoma económica mundial, já considerada “robusta” pelo Fundo Monetário Internacional, e uma inflação global que não descola e teima em estar em níveis baixos.

A resposta política dos bancos centrais deve ser deixar de continuar a tentar estimular a subida dos preços, mantendo uma política monetária expansionista até chegarem às metas de inflação, e passar a considerar prioritário combater os riscos de instabilidade financeira, defendeu em Londres, na sexta-feira passada, Claudio Borio, responsável pelo Departamento Económico e Monetário do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS, na sigla em inglês). O BIS é considerado como uma espécie de ‘banco central dos bancos centrais’.

Um ‘mistério’ desde a retoma

Numa intervenção deliberadamente “provocatória” (sic) na Conferência do Fórum das Instituições Monetárias e Financeiras Oficiais (OMFIF, no acrónimo), o economista-chefe do BIS sugeriu que a capacidade real dos bancos centrais puxarem pela inflação não deve ser sobrestimada.

“Afinal, desde a Grande Crise Financeira, os políticos foram repetidamente surpreendidos. Durante a Grande Recessão [2009], a inflação mostrou-se mais elevada do que o esperado, dada a profundidade da quebra. Mas, a partir da recuperação subsequente, resultou, em geral, ser inferior ao esperado. E, apesar de grandes esforços para puxá-la para cima, manteve-se teimosamente baixa”, disse Borio.

Na realidade, os culpados do ‘mistério’, são “forças” globais – “fatores reais”, como os designou - que estão fora do controlo dos banqueiros centrais.

Em suma, a globalização – particularmente das cadeias de fornecimento global de bens intermédios - e as disrupções da atual vaga tecnológica – o que muitos analistas já designam simplificadamente de ‘efeito Amazon’ nos preços - exercem uma pressão desinflacionista global. Borio adiantou que os bancos centrais podem estar a “subestimar a influência que os fatores reais têm sobre a inflação”.

Foi Jerome Powell, membro do Conselho de Governadores da Reserva Federal norte-americana (Fed), que batizou esta bizarra situação de “uma espécie de mistério”, na conferência anual de Jackson Hole, nos Estados Unidos em agosto, e Janet Yellen, a presidente da Fed, retomou a ideia recentemente.

O debate sobre o ‘mistério’ poderá aquecer na próxima semana com uma intervenção de Yellen em Cleveland, nos EUA, na terça-feira, precisamente sobre “Inflação, Incerteza e Política Monetária”, e um ‘diálogo’, na sexta-feira, entre Mark Carney, governador do Banco de Inglaterra (BoE), e Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), na conferência sobre os 20 anos do estatuto de independência do banco central britânico em termos de política monetária face ao governo.

Chegou a altura de apertar a política monetária

Borio recomendou que face ao ‘mistério’, os bancos centrais “apertem a política monetária se a procura for forte - mesmo que a inflação seja fraca - para não se atrasarem em relação ao ciclo financeiro".

Ou seja, para não se “atrasarem”, não devem fechar os olhos aos sinais de risco que estão a aumentar com a evolução do sobreendividamento global (a dívida mundial do sector não financeiro público e privado subiu de 200% no início do século XXI para 327% no final de 2016, segundo dados recentes do Institute for International Finance) e com alguns indicadores de ‘bolhas’ em algumas classes de ativos (ainda esta semana, o Nobel Robert Shiller voltou a chamar a atenção para os níveis historicamente elevados do múltiplo de valorização das ações em relação a Wall Street).

O que Borio propõe significa "colocar menos peso sobre a inflação e mais peso sobre os efeitos reais de longo prazo da política monetária através do seu impacto na estabilidade financeira (ciclos financeiros)”.

Recorde-se que a inflação mundial desceu abaixo de 4% em 2012 e desde 2015 mantém-se em torno de 1,6%, o nível mais baixo desde a estagflação (estagnação económica com inflação de dois dígitos) dos anos 1970.

Os quatro bancos centrais – Fed, BCE, Banco Popular da China (PBOC) e Banco do Japão (BoJ) - mantêm um balanço com ativos valorizados em 19,4 biliões de dólares no final de agosto, segundo os dados mais recentes da Yardeni Research. Em 2007, antes do colapso financeiro global, somavam menos de 6,5 biliões; ou seja, na resposta à crise quase triplicaram o balanço.

As taxas diretoras de juro mantêm-se em níveis historicamente baixos. No caso da Fed, estiveram em mínimos históricos, perto de zero, durante sete ano, até dezembro de 2015. O BCE mantém as taxas em zero desde outubro de 2016 e não se vislumbra sinal de que as vá subir. Em três casos são mesmo negativas – no Japão desde janeiro do ano passado, na Suécia a partir de fevereiro de 2015 e na Suíça a opção foi tomada em dezembro de 2014. Quanto à China, a segunda maior economia do mundo e o líder dos emergentes, a taxa diretora desceu de 7,5% em 2008 e 2009 para menos de 5% desde maio de 2015.

O resultado é que a política monetária expansionista - através de medidas convencionais (como a mexida na taxa de juro) e extraordinárias (como a aquisição de ativos, vulgo quantitative easing) - não conseguiu, ao fim de nove anos, trazer a inflação mundial de volta aos níveis acima de 3% do início do século XXI.

Armadilha da dívida

A persistência em políticas expansionistas em muitos casos, e a descontinuação ‘suave’ dessas medidas extraordinárias em outros (como no caso da Fed, que já iniciou a subida das taxas diretoras desde dezembro de 2015 e vai começar o emagrecimento do seu balanço em outubro), pode dever-se ao que Borio chamou de “armadilha da dívida”.

Está a tornar-se difícil ‘normalizar’ a política monetária anticrise “sem causar danos económicos, em virtude do endividamento elevado e das distorções na economia real”, concluiu o economista-chefe do BIS.