Porto não cancela incentivos à Ryanair, a quem “deve muito”

Uma turbulência passageira de danos limitados no turismo que não compromete a credibilidade nem o modelo de negócio da companhia, eis a visão dos agentes da aviação e turismo sobre a vaga de cancelamentos da Ryanair, o gigante irlandês dos voos de baixo custo. Mas o revés abala a confiança dos consumidores e serve de alerta para um expansão agressiva, fundada em bases precárias.

“É um percalço de efeitos limitados que resulta da falta de pilotos disponíveis no mercado da aviação”, diz ao Expresso Rogério Pinheiro, secretário geral da Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo (APTTA). Essa é uma adversidade “que afeta a generalidade das companhias de aviação”. A APTTA identificou há muito este défice de pilotos e tem insistido junto do Governo “para operacionalizar uma resposta portuguesa a este problema”. O país “tem ótimas condições para participar ativamente numa solução global”, beneficiando da “tradição aeronáutica, estruturas e excelentes escolas de pilotagem”.

O Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, é o mais atingido em Portugal pela vaga de cancelamentos (246 ligações cortadas em cinco semanas), sofrendo com a elevada exposição à Ryanair. A companhia movimentará este ano 4 milhões de passageiros, liderando com um quota de 37%. Na primeira quinzena de setembro, a média diária foi, entre partidas e chegadas, de 69 voos.

Porto preocupado com a TAP

Nuno Botelho, vice-presidente do Turismo do Porto, desvaloriza os efeitos de “um deslize desagradável”, que gerou “incómodos a muitos passageiros”, mas sem repercussões no desempenho turístico da região. A Ryanair “procurou corrigir a falha rapidamente”, minimizando os danos. O percalço não compromete em nada “a parceria estratégica” com a companhia irlandesa. O sistema de incentivos não será revisto. A região Norte “deve muito à Ryanair”, que ajudou “a criar um novo mercado”, explorado depois por outros operadores. Nuno Botelho diz até que “está mais preocupado com a supressão de rotas da TAP a partir do Porto” do que com esta vaga de cancelamentos de “efeito residual”.

O presidente da autarquia, Rui Moreira, subscreve esta visão. O cancelamento de voos “é pontual e tem pouco significado nos movimentos totais do aeroporto”. O Aeroporto Sá Carneiro e o destino turístico “têm hoje uma dinâmica própria que não os tornam dependentes de uma única companhia, como ficou demonstrado com o anúncio recente da United Airlines de que passará a ligar o Porto a Nova Iorque”.

Uma voz dissonante é a de Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que critica a Ryanair por não ter avisado previamente. Uma vaga de cancelamentos desta dimensão “vai prejudicar irremediavelmente o destino Norte de Portugal” que a companhia devia ser citada a compensar. Nem a ANA — Aeroportos de Portugal soube antecipadamente da ofensiva da Ryanair que afetou todos os aeroportos do continente.

O Ministério da Economia respondeu ao Expresso “que está a acompanhar a situação”, descartando mais comentários. Eventuais punições cabem ao regulador do sector que já avisou que “está a monitorizar a situação”. O Turismo de Portugal não respondeu.

Em 2016, o Turismo do Porto distribuiu um milhão de euros às operadoras aéreas pela captação de passageiros em novas rotas ou frequências, de que a Ryanair é a principal beneficiada. O pagamento é por passageiro transportado. As agências regionais suportam um quinto do incentivo, pelo que o valor final rondará os €5 milhões (€25 milhões no país).

As transportadores convencionais sempre alertaram para o modelo low cost baseado em subsídios públicos, isenções de taxas e uma estrutura laboral frágil, com componentes salariais variáveis e vínculos precários que tornam as companhias uma espécie de “aves de arribação”. A Ryanair está a ser vítima da sua própria cultura, com a fuga de pilotos para a concorrência, que oferece melhores condições — a mais recente (140 pilotos) verificou-se para a rival Norwegian. Entre 2015 e 2017, o seu universo de pilotos passou de 2804 para 4058.

A indignação não é passageira

A médica Mafalda Cruz e o agente comercial Ruben Herrero entram nesta narrativa pela porta de embarque. Os dois, clientes regulares de companhias de baixo custo, foram apanhados à traição por mensagens a cancelar os voos, logo na primeira vaga de notificações. A médica viajava às 6 horas da manhã para um congresso em Paris e foi avisada na noite anterior à partida. Em desespero, “sem qualquer apoio da companhia”, recorreu à TAP, pagando €190 pelo bilhete. Esta quinta-feira regressou pela Ryanair, sem sobressaltos. A transportadora já lhe devolveu os €54 do bilhete cancelado. Mafalda vai agora preencher o formulário para receber os €400 de indemnização a que tem direito. “Ryanair, nunca mais”, reage a médica, que não esconde “uma profunda irritação” por ter sido abandonada, “num momento em que os canais de apoio ao cliente já estavam encerrados”.

Ruben viajava para Eindhoven com uma agenda carregada de clientes para visitar e soube da anulação cinco dias antes. Teve margem para escolher uma pista alternativa. Optou por seguir, sem encargos, pela Ryanair para Bruxelas e só teve de alterar o local em que levantaria o carro alugado. “É um percalço que deve servir de alerta, uma segunda vez seria intolerável”, comenta. A Ryanair “permanece como uma opção válida pelos preços que pratica”. No caso do Porto, “a procura vai permanecer em alta porque ela voa em exclusivo para muitos destinos”. A família Cardoso emigrada no Luxemburgo alinha pela indignação. Após uma hora na fila, conseguiram um voo alternativo. Mas, da próxima vez, optam por outra operadora.

No relatório de junho do AirHelp Score, o ranking mundial que avalia as operadoras segundo a pontualidade, qualidade de serviço e tratamento de reclamações, a Ryanair ocupa um modesto 83º lugar, entre 87 transportadoras analisadas. Mas o critério que destoa e penaliza severamente a companhia é o das reclamações.

P&R

Quem tem direito a ser indemnizado?

Os passageiros que foram avisados com menos de 15 dias de antecedência podem ter direito a compensações. Mas, no caso de avisos com mais de sete dias, a companhia escapa se a alternativa de voo for nos dias imediatos e não gerar inconvenientes para o passageiro. O regulamento europeu é um algoritmo complexo. Só a comunicação direta é vinculativa. Os passageiros devem registar a data e hora dos avisos. E, no caso das suspensões em cima da hora, têm direito às refeições e alojamento até ao novo voo.

Em Portugal, quantos serão os passageiros afetados?

São 360 ligações cortadas em cinco semanas, envolvendo entre 40 e 50 mil passageiros. A ocupação média em outubro é de 70%. O aeroporto do Porto é o mais afetado (246): 195 para a Europa e 51 para Lisboa. Pelos cálculos da AirHelp, a agência com maior base de dados de incumprimentos aéreos e líder na mediação de conflitos com companhias, um terço do total de voos poderá poderá cair nas malhas das compensações. O valor depende do fator distância (1500 km é a referência) e, no caso português, pode variar entre 125 e 400 euros. Esta semana, a AirHelp registou, em Portugal, um acréscimo de 72% de contactos face à média anual.

O que se deve fazer para acionar a Ryanair?

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) aconselha a apresentação de uma reclamação, no site ou por carta, junto da Ryanair e avisá-la se a resposta não chegar em seis semanas. Como a companhia é irlandesa, o mais fácil é recorrer a agências como a AirHelp que escrutinam a reclamação e verificam, sem custos para o cliente, se há lugar a indemnização. Depois, basta preencher o formulário digital. As mediadoras cobram uma taxa de 25% no momento do reembolso. E acionam judicialmente as companhias, no caso de recusarem um acordo amigável. A AirHelp calcula que Ryanair terá pagar em toda a Europa €25 milhões.

PORTO MAIS SACRIFICADO

360

é o número de voos cancelados com origem ou destino em Portugal até ao fim de outubro. O Porto lidera com 246, incluindo 51 para Lisboa. Em toda a Europa são mais de 2000

8%

foi a perda acumulada pelas ações da Ryanair desde a crise das anulações. Em 2017 valorizam 14%