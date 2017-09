Paulo Fernandes concentra participações da Cofina na Actium Capital

Paulo Fernandes, presidente e um dos maiores acionistas da Cofina, transferiu 2,92% das ações que detinha na empresa a título pessoal para a sociedade Actium Capital, que controla.

“Paulo Jorge dos Santos Fernandes vem, por este meio, comunicar (…) que, em virtude da alienação em bolsa, em 22 de setembro de 2017, de 3.000.000 de ações representativas de 2,92% do capital social e dos direitos de voto da sociedade Cofina, ao preço de 0,400 euros por ação, deixou de deter, nessa data, a título pessoal, qualquer ação da sociedade Cofina”, lê-se na informação divulgada pela Cofina através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As ações foram adquiridas, no mesmo dia, pela Actium Capital, passando esta empresa a deter 13.386.332 ações representativas de 13,05% do capital social e dos direitos de voto da Cofina.

Esta participação continua a ser imputada a Paulo Fernandes, uma vez que este também é “administrador e acionista dominante desta empresa”, segundo o mesmo comunicado ao regulador dos mercados financeiros.

A Cofina é dona dos títulos Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Sábado, Record e tem ainda a CMtv.

A Actium Capital é acionista da Altri, empresa que produz pasta de eucalipto, com uma participação acima de 11%.