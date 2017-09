ERC impõe condições para a venda da TVI

A Altice já se comprometeu perante a Autoridade da Concorrência (AdC) e a Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) a apresentar formalmente soluções e compromissos que respondam às preocupações expressas pelos dois reguladores sobre o impacto que a proposta de compra da Media Capital poderá ter no mercado português. São, sobretudo, preocupações em matéria de concorrência e de pluralismo nos media. Fatores que os grupos concorrentes da Altice e da Media Capital no mercado português — NOS, Vodafone, RTP ou Impresa — têm defendido que podem, no limite, afetar a qualidade da democracia no país.

A promessa de que a Altice, dona da PT/MEO, iria apresentar um conjunto de compromissos foi confirmada ao Expresso por fonte próxima do processo. E garantiu que “grande parte das cinco preocupações” que sustentaram esta semana o chumbo não vinculativo da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) à operação “já estão espelhadas nas propostas e documentação complementar que a Altice vai entregar à ERC e à AdC”. São estes dois reguladores que têm a palavra decisiva, e vinculativa, para viabilizar, ou não, a venda por €440 milhões, da dona da TVI. O ‘cartão vermelho’ dado pela Anacom não compromete o negócio, mas foi noticiado na imprensa especializada internacional. Em parte porque a Altice está a regressar a uma estratégia — a da fusão entre telecomunicações e media — tentada há anos e entretanto abandonada.

Drahi aceita condições

A Altice não esteve disponível para comentar o assunto, mas as fontes ouvidas pelo Expresso confirmam que a promessa foi assumida por Patrick Drahi — o maior acionista da Altice, que se tem envolvido pessoalmente na operação — nas reuniões que teve nos dois reguladores. E vai ser cumprida nos próximos dias, permitindo assim à ERC e à AdC considerar esses compromissos na produção das respetivas deliberações.

Carlos Magno, presidente do regulador dos media, revela que a entrega desse documento foi proposta pelo próprio Drahi numa “reunião longa e dura” na ERC: “Disponibilizou-se a fazer por escrito uma declaração com garantias formais” de que a MEO adotaria medidas para corrigir eventuais desequilíbrios concorrenciais criados no mercado, diz. Um compromisso que Magno admite que poderá não ter valor jurídico, mas que será tido em conta na análise da ERC.

Entre as garantias deixadas pela Altice nesse documento estará, por exemplo, o não encerramento, parcial ou total, do acesso de operadores concorrentes da MEO — como a NOS ou a Vodafone — a conteúdos ou canais de TV ou de rádio. Estará ainda a não limitação de acesso a espaços publicitários nas plataformas e canais detidos pela empresa, bem como a não discriminação de preços face a operadores concorrentes no acesso dos canais concorrentes à TVI às plataformas geridas pela Altice (MEO ou TDT). São precisamente estas as questões e preocupações que, de resto, sustentaram parcialmente o veto não vinculativo da Anacom. É que o regulador concluiu que “tal como foi notificada”, a compra da Media Capital “é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos vários mercados de comunicações eletrónicas, com prejuízo em última instância para o consumidor final”.

Na origem desta conclusão esteve, por exemplo, a constatação de que a referência de 30% de quota de mercado que a Comissão Europeia invoca em concentrações verticais (como esta) “é ultrapassada em todos os mercados de comunicações eletrónicas afetados” pelo negócio. E que, recorde-se, concentra numa única empresa o canal de televisão líder de audiências (a TVI), uma das maiores produtoras de conteúdos televisivos (a Plural), um dos maiores operadores de telefone, internet e TV paga (a MEO), e ainda os portais SAPO e IOL. A concentração de poder de mercado é grande.

ERC longe da unanimidade

A análise ao documento com os compromissos da Altice será essencial para a deliberação da ERC. Porque será também uma espécie de seguro para a construção de consensos mínimos que permitam aos membros que se mantêm em funções no conselho regulador da ERC votar uma posição que terá de ser unânime. E, nesse contexto, só uma deliberação que condicione a aprovação do negócio ao cumprimento de um grande volume de salvaguardas concorrenciais pode gerar consenso dentro do regulador.

Caso não exista unanimidade entre os membros do conselho regulador, a ERC — que terá de pronunciar-se até 10 de outubro — não pode emitir uma deliberação e passa o assunto para a esfera da AdC sem qualquer participação do regulador dos media. Porque se não deliberar, a ERC aprova de forma tácita.

A unanimidade ‘obrigatória’ decorre da contingência de a ERC estar há já 10 meses à espera que seja nomeado pela Assembleia da República o novo conselho regulador deste organismo. Mas o impasse entre PSD e PS tem-se arrastado e dois dos cinco membros originais da equipa liderada por Carlos Magno pediram entretanto para cessar funções. Sobram o próprio Magno, o vice-presidente Arons de Carvalho e a vogal Maria Luísa Roseira. Ora como as deliberações têm de ser aprovadas com três votos favoráveis, ninguém poderá votar contra ou abster-se para que a posição da ERC possa ser atendida.

Ao que o Expresso apurou, e embora Magno se manifeste convicto de que o regulador dos media conseguirá produzir uma deliberação que terá de ser ‘à prova de bala’, as dúvidas suscitadas pelo impacto da operação de compra da Media Capital/TVI estão ainda longe de garantir unanimidade no conselho regulador. Fontes do sector dizem que há posições divergentes em questões relevantes.

Caso a ERC não chumbe o negócio, e atendendo aos prazos previstos na lei, a decisão final da AdC poderá não ficar fechada no primeiro semestre de 2018 se a investigação entrar em fase aprofundada.

PREOCUPAÇÕES SUSCITADAS PELO NEGÓCIO

Quotas de mercado

A ANACOM recorda que o valor de referência de 30% que consta das orientações da Comissão Europeia para operações de concentração verticais será ultrapassado pela Altice em todos os mercados afetados.

Concorrência

Ao concentrar numa empresa relações comerciais entre produção de conteúdos, fornecimento grossista de canais de TV e rádio, espaço publicitário, portais de internet e distribuição de serviços de TV, a operação pode “encerrar, total ou parcialmente, o acesso de operadores concorrentes”, alerta a ANACOM. E pode retirar transparência nos preços praticados na TDT

Pluralismo

Os operadores concorrentes temem que esta operação de concentração feche ainda mais um mercado de media e telecomunicações já deprimido em dimensão e receitas, reduzindo a margem de viabilidade de projetos que garantam o pluralismo

Informação confidencial

A ANACOM alerta ainda para o facto de a operação poder permitir a utilização de informação sensível ou confidencial de concorrentes em seu benefício, por exemplo em campanhas de publicidade