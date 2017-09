Design invade Terreiro do Paço

Neste fim de semana, o Terreiro do Paço vai voltar a receber o The Pitch Market, um mercado urbano dedicado ao design que vai já na sua 3ª edição. Mobiliário em cortiça, candeeiros de formato original e um sem-número de peças de design todas elas made in Portugal vão ocupar um terço da Praça do Comércio.

“Até há relativamente pouco tempo, diria até à entrada em Portugal das lojas IKEA, o design vendia-se apenas para as elites. As coisas foram entretanto mudando e o interesse tem vindo a crescer. Porém, para este tipo de iniciativas abertas, ainda pouca concorrência temos, daí este crescimento muito significativo desde a primeira edição”, resume Tiago da Costa Miranda, responsável pela iniciativa, a justificar o crescendo no número de stands. Há dois anos o Pitch Market inaugurava com apenas 11 marcas, no ano passado duplicaram as empresas e este ano serão 60 marcas a registar a sua presença.

“A maior parte são startups e vêm de todo o país, de Viana do Castelo até Loulé. Muitas destas microempresas funcionam em paralelo com as fábricas tradicionais. São pequenas empresas que surgiram durante a crise. Apesar de tudo, a crise teve uma virtude — estimulou o espírito empreendedor e a indústria criativa”, referiu ainda o responsável.

Nesta edição, o mercado volta a contar com a coorganização da Câmara Municipal de Lisboa. Entre turistas e portugueses, a organização, estima receber mais de 120 mil pessoas durante o período da feira.

“Um dos grandes objetivos deste evento é desmistificar a ideia de que design português é elitista, caro e inacessível. Marcas de design e inovação 100% nacionais que vão desde a iluminação a têxteis para casa, passando pela ilustração e pela cerâmica, até mobiliário e gadgets, entre outros, vêm quebrar esse conceito e mostrar o que de melhor se faz em Portugal, sendo possível encontrar peças que vão dos cinco euros aos 5000”. rematou ainda o responsável.