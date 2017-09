Produto Interno Bruto aumentou em 1978,3 milhões entre segundo trimestre de 2016 e 2017, revelam ainda dados do Instituto Nacional de Estatística

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi revisto em alta para 3% no segundo trimestre do ano, 47.951 milhões de euros, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, altura em que se situava nos 45.972 milhões de euros.

