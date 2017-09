Banco de França avalia malefícios da austeridade excessiva

Estudo de técnicos do banco central francês estima custo da política de aperto orçamental simultâneo seguida em toda a zona euro em 2012 e 2013. Teria sido preferível uma estratégia de ajustamento mais suave onde ela era necessária conjugada com um impulso orçamental na Alemanha

O custo da orientação política para uma consolidação orçamental simultânea na zona euro em 2012 e 2013 é estimado em 2 a 3 pontos percentuais do PIB da zona, em um estudo publicado na edição de verão do Boletim do Banco de França.

O artigo é da responsabilidade de técnicos da Direção Geral de Economia e de Relações Internacionais daquele banco central e tem um título sugestivo - “O custo das deficiências de coordenação de políticas económicas na área do euro”. A expressão “deficiências de coordenação” tem, no entanto, de ser interpretada adequadamente. O custo acima estimado não entra em conta com o custo direto dos programas de resgate então geridos pela troika.

Se as cimeiras de líderes europeus, o Eurogrupo – órgão informal de reunião dos ministros de Finanças do euro - e a Comissão Europeia tivessem optado por uma coordenação estratégica de políticas orçamentais no sentido de uma consolidação orçamental mais suave e menos generalizada em 2012 e 2013, o impacto recessivo na economia da zona euro teria sido muito menor ou mesmo anulado.

Pelo contrário, o que se assistiu foi a um movimento simultâneo de austeridade em toda a zona euro, envolvendo uma consolidação orçamental excessiva onde ela até poderia ser necessária – nomeadamente nos países periféricos sob resgate e ainda Espanha, França e Itália - e um aperto onde ele não era sequer necessário, como na Alemanha.

Segundo o estudo, uma dinâmica mais suave da austeridade em França, Espanha e Itália – três das quatro principais economias da zona euro – e um estímulo orçamental de apenas 0,5 pontos percentuais do PIB na Alemanha – onde não era necessário sequer um aperto orçamental – teria reduzido a consolidação orçamental implementada de 1,5 pontos percentuais do PIB da zona euro em 2012 para apenas 0,4. Também um aperto muito mais modesto em 2013 – que tivesse sido limitado a uma consolidação de apenas 0,2 pontos percentuais do PIB da zona euro, em vez dos 0,7 implementados – teria tido um efeito menos prejudicial

Os autores do estudo ilustram o efeito da austeridade excessiva na zona euro recorrendo a uma comparação entre os Estados Unidos e a área da moeda única. No período 2011 a 2015, o fosso entre as duas economias em termos de PIB per capita aprofundou-se em 5 pontos percentuais e a dinâmica de crescimento económico divergiu 7,5 pontos percentuais. Recorde-se que a zona euro registou uma recaída em recessão em 2012 e 2013, quando os EUA já estavam em retoma continuada com crescimentos de 2,2% e 1,7% naqueles dois anos.

Uma política monetária expansionista só veio em auxílio da economia da zona euro com grande atraso em relação à atuação da Reserva Federal norte-americana (Fed). O Banco Central Europeu (BCE) só teve condições políticas para avançar com um programa de compra de ativos a partir do final de 2014, numa altura em que o banco central dos Estados Unidos já terminara tal tipo de intervenção não convencional após sete anos de aumento de ativos no seu balanço. A descida da taxa diretora de juros para zero pelo BCE só se verificou oito anos depois da Fed ter optado por esse mínimo histórico.