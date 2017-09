Associação Mutualista Montepio Geral faz parceria comercial com grupo chinês

A Associação Mutualista Montepio Geral estabeleceu uma parceria comercial de longo prazo com o grupo China CEFFC Energy. Objetivo é potenciar negócio com benefícios para ambas as partes.

O acordo foi assinado esta sexta-feira na sede da associação pelo presidente da CEFC China, Hongbing Wu, e Miguel Teixeira Coelho, administrador financeiro da associação.

A estratégia de cooperação passará por uma série de acordos e projectos específicos que o comunicado a que o Expresso teve acesso não determina.

O grupo chinês tem como atividade principal a área da energia.