Portugal obtém autorização para fazer primeira emissão de dívida na China

Portugal recebeu autorização do banco central da China para fazer a primeira emissão de dívida no mercado chinês, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças português.

"Confirmamos, sim [a obtenção de autorização], era uma operação que estava prevista e a ser planeada pelo IGCP [Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública] há alguns meses", afirmou à Lusa a fonte oficial do ministério tutelado por Mário Centeno, acrescentando que "os detalhes estão a ser fechados".

A agência Reuters, citada por jornais portugueses, avançou esta quinta-feira que o banco central chinês tinha dado 'luz verde' a Portugal para a realização da primeira emissão de dívida no mercado chinês com "obrigações panda" (denominadas em yuan), num valor que pode ascender a 380 milhões de euros.

A agência refere que o Estado já mandatou três bancos para a operação - Caixa Geral de Depósitos, HSBC e Bank of China – e que a emissão será feita no mercado interbancário de obrigações, tendo uma maturidade de até cinco anos.

Em maio, Mário Centeno havia avançado à Lusa, em Pequim, que Portugal poderia tornar-se o primeiro país da zona do euro a emitir títulos de dívida pública em moeda chinesa, o renmimbi (ou yuan).

"É uma forma de alargar a nossa base de investidores e de atrair financiamento", disse então o ministro das Finanças, no final de uma visita de três dias à China, acrescentando que havia "algum trabalho a fazer", mas que as conversações tinham corrido bem.

Segunda maior economia do mundo, a seguir aos Estados Unidos da América, a China é também detentora das maiores reservas cambiais do planeta.

A China tornou-se, nos últimos anos, um dos principais investidores em Portugal, comprando participações importantes nas áreas da energia, dos seguros, da saúde e da banca.