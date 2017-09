Marca Jumbo em risco de desaparecer

A cadeia francesa de distribuição Auchan está a seguir uma estratégia de marca única a nível mundial, onde está em 17 países, optando pela designação que dá o nome a empresa. Auchan poderá ser o nome a dar lugar às marcas que o grupo francês utiliza no mercado nacional, Jumbo e Pão de Açúcar.

A aposta no digital e numa estratégica omnicanal, em que todos os pontos de venda e contacto com o cliente estão uniformizados, justifica a migração para uma marca única. "O processo estará concluído até ao final do proximo ano", avança Wilhelm Hubner, presidente executivo da Auchan Retail, em declarações ao Expresso durante a visita de imprensa a lojas em Moscovo, que decorre esta semana. A Auchan tem também a My Auchan, marca usada no formato de lojas de bairro, que está a desenvolver de dentro das cidades.

A Rússia é o país onde a empresa está a apostar mais e onde já ocupa a terceira posição do ranking, seguido de duas insígnias locais, a Magnit e a X5 Retail. No total, o grupo tem 307 pontos de venda na Russia. A Auchan entrou neste pais em 2002, com uma loja em Mitischi, mas o grande crescimento deu-se em 2012 com a aquisição das lojas Real à cadeia alemã Metro.

A visita à operação em Moscovo serviu ainda para apresentar os proximos objetivos da Auchan, o plano Vision 2025, que passam pela aposta em vários formatos em simultaneo (hipermercado, supermercado, superloja e lojas de proximidade, que se diferenciam pela área e sortido disponível). A convergência entre estes formatos físicos e o digital é o grande desafio, tendo em conta que é para onde caminha cada vez mais o negócio do retalho.

Questionado sobre o impacto da eventual entrada da Amazon em Portugal, Wilhelm Hubner considera que o futuro são os formatos híbridos. "A Amazon, ou a Alibaba, não sabem fazer lojas e produtos físicos, estão no digital e precisam do físico, por isso a associação a Wholefoods. Nós estamos no físico e estamos a desenvolver o digital", refere Wilhelm Hubner, escusando-se a adiantar se a Auchan vai fazer alguma parceria com a Amazon.

Além do desafio da marca única multiformatos e da convergência com o digital, o plano da Auchan inclui uma vertente relacionada com saúde e bem-estar, quer nos produtos vendidos nos pontos de venda, como a nível dos colaboradores.