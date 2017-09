Google compra parte do negócio da HTC por €918 milhões

A Google e a HTC anunciaram esta quinta-feira um acordo para reforçar a sua parceria tecnológica, através do qual a companhia norte-americana irá pagar à empresa de Taiwan 1,1 mil milhões de dólares (918 milhões de euros ao câmbio atual) para ficar com parte do negócio da HTC.

A Google irá incorporar uma parte dos trabalhadores da HTC e ficará ainda com licenças não exclusivas de propriedade intelectual da HTC.

As duas empresas já vêm trabalhando juntas no desenvolvimento dos “smartphones” Pixel.

O negócio agora anunciado está ainda sujeito à aprovação dos reguladores mas as duas empresas esperam que fique concluído no início de 2018.