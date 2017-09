Dívida pública recuou €1000 milhões em julho

O endividamento do sector público em julho diminuiu mil milhões de euros face ao mês anterior, revela uma nota estatística do Banco de Portugal (BdP) publicada esta quinta-feira. No final de julho o montante global de dívida pública ascendia a 316,8 mil milhões de euros.

A redução de julho surge depois de no primeiro semestre o “stock” de dívida do Estado ter crescido quase 10 mil milhões de euros por comparação com dezembro de 2016, conforme notava a anterior informação estatística do BdP, publicada há um mês.

De acordo com o BdP, a redução de dívida em julho deveu-se sobretudo à diminuição do financiamento obtido no estrangeiro e da redução da dívida das administrações públicas.

Sinal contrário teve o endividamento privado, que cresceu cerca de 400 milhões de euros entre junho e julho, refletindo, segundo o BdP, um acréscimo do endividamento externo das empresas privadas.