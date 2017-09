Aeroportos nacionais cresceram mais de 20% no segundo trimestre

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais cresceu 20,6% no segundo trimestre, em comparação com o ano passado, acelerando o crescimento de 18,6% que já se tinha verificado no primeiro trimestre, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Pelos aeroportos portugueses passaram 14,5 milhões de passageiros no segundo trimestre, período em que aterraram em Portugal 56 mil aviões em voos comerciais, com um crescimento de 12% em termos homólogos (inferior aos 12,6% do primeiro trimestre).

Os dados do INE mostram que também o transporte ferroviário esteve em alta no segundo trimestre, com mais 6,6% de passageiros transportados por comboio, intensificando o crescimento de 6,2% que se verificara no primeiro trimestre.

Em desaceleração esteve o metropolitano, que depois de ter registado um incremento de 12,4% no tráfego de passageiros no período de janeiro a março, desacelerou no segundo trimestre para 3,7% de crescimento homólogo.

O movimento de mercadorias nos portos nacionais também abrandou: passou de um crescimento de 11,1% no primeiro trimestre para apenas 2% no segundo trimestre.