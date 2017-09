A nova geração de empresas que está a mudar o mundo

A Farfetch, o único unicórnio (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares) de origem portuguesa, deverá ter em Portugal 1400 colaboradores, nos escritórios do Porto, Guimarães e em Lisboa. A tecnológica luso-britânica de moda de luxo, liderada por José Neves, inaugurou em agosto novas instalações de 3000 metros em Lisboa para dar resposta ao crescimento da operação.

A Talkdesk, especialista de software na nuvem para call centers, anunciou em junho a abertura de um novo escritório no Porto, que deverá ter 70 colaboradores até ao final do ano. Ao todo, contando com escritórios em Lisboa e São Francisco, a tecnológica fundada em 2011 por Tiago Paiva (na foto), deverá fechar o ano com 320 empregados (dos quais 120 em Lisboa). Em apenas seis anos, a Talkdesk caminha a passos largos para ser o próximo unicórnio. Tiago Paiva vai explicar como é criar e gerir uma empresa de crescimento exponencial no “Expresso da Meia-Noite”, na próxima segunda-feira. Um debate em que participam outros gestores portugueses e o guru Salim Ismail (ver entrevista na página ao lado), e que vai decorrer no âmbito do Unicorn Rise, em parceria entre a Accenture e o Expresso.

Os casos de sucesso da Farfetch e da Talkdesk ilustram bem como as startups tecnológicas de crescimento exponencial podem ser um importante fator de criação de riqueza e de emprego qualificado. E que este modelo tem espaço para crescer em Portugal, tal como já acontece noutras latitudes, por exemplo, no Silicon Valley e em Israel.

China ultrapassa Europa

E há outras scale ups tecnológicas portuguesas, como a Feedzai, Veniam ou Outsystems, que também já apresentam negócios globais e forte crescimento. São expoentes máximos do ecossistema português de empreendedorismo que podem no curto ou médio prazo fazer companhia à Farfetch na lista mundial dos unicórnios.

O número deste tipo de empresas de crescimento exponencial, que são detidas pelos fundadores e por investidores privados (capital de risco), tem vindo a disparar desde 2014. Hoje, segundo a consultora CB Insights, haverá a nível mundial 193 unicórnios que estão avaliados em 665 mil milhões de dólares (€556 mil milhões) e obtiveram financiamento que acende a 16 mil milhões de dólares (€105 mil milhões). Os Estados Unidos lideram com 105 unicórnios (52% do total) e continuam o principal local de nascimento deste tipo de empresas. Nos últimos anos, a China tem vindo a fazer grandes progressos e está a ameaçar a hegemonia norte-americana, conseguindo ter 23% dos unicórnios (46) a nível mundial e sete no top 20 dos mais valiosos (ver lista ao lado). A Europa já conseguiu gerar perto de 50 unicórnios, mas tendem a crescer mais devagar que os ‘nascidos’ nos EUA ou na China. A única empresa europeia deste tipo do top 20 da CB Insights é a sueca Spotify. Mesmo assim, destaca-se o dinamismo do Reino Unido com várias fintech (tecnológicas financeiras) unicórnios.

Os sectores de atividade com maior população de unicórnios são o comércio eletrónico (18%), seguido do software e serviços (14%) e das fintech (12%). Há outras áreas atrativas: redes sociais, cibersegurança, big data, media, equipamentos, imobiliário e serviços a pedido.

Algumas destas empresas que nasceram unicórnios já foram para a bolsa e foram bem sucedidas, porque conseguiram grandes valorizações (por exemplo, a Alibaba e a Facebook). Outras tiveram como ‘saída’ serem adquiridas por outras tecnológicas, como foi o caso da Whatsup, que foi comprada pela Facebook, e da Uber China, que foi adquirida pela rival Didi. A Cisco também já comprou dois unicórnios, a AppDynamics e a Jasper Technologies.

Ao invés, também existiram alguns casos de unicórnios que foram à falência porque os investidores deixaram de acreditar nos seus negócios. A britânica Powa, por exemplo, que tinha criado um sistema de pagamento móvel, foi ao tapete depois de ter chegado a valer 2,7 mil milhões de dólares.

Em termos de investidores, o mesmo estudo da CB Insights revela que existem 2800 a apostar em unicórnios, sendo a maioria empresas de capital de risco. A americana Sequoia é a mais ativa, com mais de 20 unicórnios na carteira.

Ameaça a sectores tradicionais?

Além de serem um fator de criação de riqueza e de emprego, estes unicórnios acabam por ter um efeito disruptivo nos sectores de atividade onde atuam. Os dois casos mais famosos são os da Uber e da Airbnb, dois dos mais valorizados unicórnios da atualidade. A Uber colocou em causa modelos estabelecidos de transporte individual através de táxis. E a Airbnb veio banalizar o alojamento local e competir com o negócio dos hotéis.

Tal como refere Salim Ismail na entrevista ao Expresso e no livro “Exponential Organizations”, os gestores das empresas tradicionais “têm muito a aprender com as empresas de crescimento exponencial”, porque elas são “dez vezes melhores, mais rápidas e mais baratas”.

O sector financeiro tradicional (banca e seguro) é um dos que está a ser mais ameaçado pelo aparecimento das financeiras tecnológicas (fintech) que propõem produtos mais baratos e apelativos. Nos últimos anos, segundo a Accenture, surgiram 2500 projetos de fintech que desencadearam investimentos de 50 mil milhões de dólares (€41 mil milhões). Uma pressão ao qual se junta o apetite pelos serviços financeiros dos gigantes da tecnologia GAFAA (Google, Apple, Facebook, Amazon e Alibaba).

ENTREVISTA

Salim Ismail Guru em inovação e disrupção digital e fundador da Singularity University

“Empresas europeias devem pensar global”

“O problema de muitos empreendedores europeus é de mentalidade. Pensam criar uma empresa para o mercado local ou da região e não pensam de forma global”, afirma Salim Ismail, especialista norte-americano em inovação, coautor do best-seller “Organizações Exponenciais”, que vai estar na conferência “Unicorn Rise”em Lisboa na próxima segunda-feira.

Quais as mensagens principais que vai transmitir à audiência portuguesa?

Vou mostrar que estão a surgir tecnologias exponenciais e inovadoras que estão a mudar radicalmente o mundo. Por exemplo, blockchain, energia solar, carros autónomos, sistema cognitivos (deep learning)... Tal como aconteceu no século XV, quando surgiram novas técnicas de navegar que abriram portas à globalização. Há muitas outras que estão a surgir e que ainda não percebemos o seu impacto. Quem diria há 10 anos que a Uber ou a Airbnb teriam tanto impacto nos táxis ou na indústria hoteleira? Vou dizer que as empresas portuguesas devem estar preparadas para se adaptarem às mudanças disruptivas.

Quais são os principais desafios de uma organização exponencial?

Há alguns pontos de partida. Em primeiro lugar, deve crescer num ambiente baseado em informação. É isso que permite escalar muito bem. Em segundo, a mentalidade dos líderes deve ser pensar em grande e de forma transformadora. A empresa deve ter um sonho, uma missão ou a visão de resolver um problema da sociedade. Em terceiro lugar, a mecânica da organização deve ser construída de forma a agregar uma comunidade e deve privilegiar o uso de algoritmos.

Como as empresas estabelecidas podem evitar que com a revolução digital desapareçam do mercado?

Temos uma parceria com a Accenture para ajudar as empresas a fortalecerem-se no seu crescimento exponencial (ExO Strenghts). É um enquadramento metodológico para que encontrar o melhor caminho em termos do pensamento da liderança e de gestão. Procurar-se também identificar a existência de uma inovação disruptiva e trazê-la para o negócio real. Por outro lado, é preciso que a equipa de gestão se atualize e aprenda com as empresas de crescimento exponencial.

Por que razão há mais organizações de crescimento exponencial nos Estados Unidos do que na Europa?

Nos Estados Unidos, em particular em Silicon Valley, há uma melhor compreensão do efeito rede (nos negócios) do que noutras partes do mundo. Este efeito de rede, que faz com que um produto ou serviço se torne mais valioso para os utilizadores à medida que outros também o usam, tem permitido a estas empresas dos EUA crescerem mais do que noutras zonas do globo. Na Europa, algumas empresas tentam fazer crescer o seu negócio, esperando que esse efeito de rede aumente, mas tem sido mais difícil pô-lo em prática. Nem sempre se usa os melhores métodos como o design thinking. Em Silicon Valley, não se investe numa ideia, numa tecnologia ou num mercado, mas sim na equipa que é capaz de aprender de forma muito rápida e adaptar-se às mudanças.

O que falta à Europa? Mais empreendedores?

Há bons exemplos na Europa, como a Blablacar ou algumas fintech. O problema de muitos empreendedores europeus é de mentalidade. Pensam criar uma empresa para o mercado local ou da região e não pensam de forma global.

Estão a surgir muitos unicórnios na China. O centro de gravidade pode mudar para Ásia?

É impressionante o crescimento de empresas como a Baidu ou a Tencent. Enquanto que nos Estados Unidos ou na Europa houve uma curva de aprendizagem durante alguns anos, a China e outros países emergentes da Ásia e América Latina que estão a queimar etapas e saltar para um novo modelo. É de esperar que surjam mais empresas de crescimento exponencial destas regiões.

Há unicórnios como a Uber ou a Airbnb que atingiram avaliações gigantescas. Estamos perante uma nova bolha semelhante à das dotcom?

Na bolha das dotcom havia avaliações que não estavam baseadas em receitas. Se olharmos para a Uber ou a Airbnb já têm um volume de negócios substancial. Continuam a apresentar prejuízos porque continuam a precisar de muito capital para crescer. Mas têm um grande potencial para serem altamente rentáveis porque muito rapidamente podem tornar-se plataformas da internet e, com isso, acabam por conquistar um grande poder de mercado. Portanto este ciclo de valorização das tecnológicas tem características muito diferentes do anterior.

Alguns dos unicórnios com valorizações estratosféricas podem ser eles próprios bolhas especulativas?

Pode haver uma ou outra empresa sobreavaliada, mas isso não quer dizer que estejamos perante bolhas especulativas. Há dez anos, dizia-se que a Amazon estava sobreavaliada e agora é altamente rentável.

Qual é a saída para empresas como a Uber, que têm atualmente avaliações tão elevadas?

Algumas dessas empresas vão continuar a crescer de forma exponencial, outras não. O mercado faz as avaliações e corrige-as de forma muito rápida. No caso da Uber há uma trajetória que explica esta valorização. Atualmente tem um modelo de negócio de transporte de seres humanos, mas o próximo passo será também o transporte de objetos, comida, artigos de saúde, etc. O passo a seguir será a utilização de carros autónomos (sem condutor) o que fará baixar de forma dramática o custo dos transportes.

Textos originalmente publicados no Expresso de 16 de setembro de 2017