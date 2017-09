Preços das casas sobem 8% num ano

No segundo trimestre, o Índice de Preços da Habitação registou uma subida homóloga de 8 por cento, um valor ligeiramente superior ao registado no primeiro trimestre do ano.

Os preços de habitação nova continuam a subir. A taxa de variação homóloga dos preços da habitação nova foi 5,4% (1,2 pontos percentuais acima do trimestre anterior), de acordo com informação revelada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O índice atingiu o valor mais elevado desde o terceiro trimestre de 2014.

A aceleração dos preços dos alojamentos novos contrasta com a evolução registada nos alojamentos existentes - neste caso a variação homóloga passou de 9,2% (1º trimestre) para 8,9%.

Vendas sobem 16%

Entre abril e junho de 2017, foram comercializados 36 886 habitações, o que representa um aumento de 16,1% face ao ano anterior. Entre abril e junho, foram vendidas mais 5 118 casas do que no mesmo período de 2016. Comparando com o primeiro trimestre de 2017, a subida foi de de 4,9%.

A receita das vendas foi de 4,6 mil milhões de euros - 3,7 mil milhões foram gerados por habitações usadas.

A Área Metropolitana de Lisboa (13111), a par da região Norte (10752) e do Algarve (3621), fora as regiões que revelaram maior dinamismo comercial. Lisboa superou pela primeira vez as 13 mil transações num só trimestre.

Na Região Norte, a receita das vendas ultrapassou os mil milhões de euros,um desempenho que não se verificava desde o segundo trimestre de 2010.