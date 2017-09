Percalço da Ryanair não compromete "parceria estratégica" com Turismo do Porto

Turismo do Porto desvaloriza efeitos dos cancelamentos da Ryanair e diz que a companhia teve um papel fundamental no impulso turístico da região

A Agência de Turismo do Porto (ATP) desvaloriza "o deslize infeliz e desagradável" que levou a Ryanair a cancelar perto de 200 voos do aeroporto Sá Carneiro e diz que o percalço não compromete "a parceria estratégica" que mantém com a companhia.

Nuno Botelho, vice-presidente da ATP nota que a falha resultou de uma "trapalhada administrativa" que a companhia está a corrigir, pelo que os seus efeitos "são muito limitados". Os cancelamentos "não comprometem o modelo de negócio" nem põe em causa "as relações comerciais e institucionais" com o Turismo do Porto. A companhia "teve papel fundamental na captação de turistas e teremos de manifestar compreensão neste momento mau".

Modelo de incentivos inalterado

O modelo de incentivos, dependente do número de passageiros que as novas rotas conduzem ao Porto, não será revisto. A região "deve muito à Ryanair" que ajudou "a criar um mercado" que se tornou cobiçado por outros operadores.

Nuno Botelho, que sucedeu a Rui Moreira como presidente da Associação Comercial do Porto, diz que está mais preocupado "com a supressão de rotas da TAP a partir do aeroporto Sá Carneiro" do que com esta série de cancelamentos da Ryanair.

Já Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal subscreve uma visão diferente Critica a Ryanair por não ter dado explicações a ninguém e defende que os cancelamento afetam a imagem da região.

"Não é correto que seja feito um cancelamento desta dimensão sem avisar as instituições e que se diga que só vão ser pagas as despesas dos passageiros", diz Melchior, que interroga: "E quem paga os efeitos de uma situação que tem sempre um impacto negativo e vai prejudicar claramente o destino Norte de Portugal?".

No aeroporto do Porto, a Ryanair lidera 37% dos passageiros transportados em 2016. Este ano, conta transportar 3,4 milhões. Este mês, a média diária de movimentos (chegadas e partidas) no Sá Carneiro é de 70 - isto é, perto de 10 mil passageiros por dia.

Remarcações revistas

Acerca das acusações de passageiros de que estaria a exigir pagamentos nas remarcações de voos, a Ryanair reconheceu que houve anomalias mas diz que a situação já está regularizada.

A companhia irlandesa diz que a falha "apenas afectou um número reduzido de passageiros e já se encontra resolvida".E reembolsará os clientes "a quem tenham sido indevidamente cobrada alguma taxa". A Ryanair reitera que, no caso dos cancelamentos, se rege pela norma EU261, que prevê indemnizações entre 250 e 600 euros, em função da distância do voo e da data de aviso do cancelamento.