Juros a 10 anos fecham em mínimo de 21 meses

Os juros das Obrigações do Tesouro no prazo de referência encerraram esta quarta-feira abaixo de 2,4%, fixando um mínimo desde o início de dezembro de 2015. Continua a sentir-se no mercado secundário da dívida soberana o efeito da decisão da S&P de retirar o rating de Portugal de 'lixo financeiro'

Jorge Nascimento Rodrigues