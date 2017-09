Habitação: taxa de juro dos empréstimos sobe em agosto

No crédito à habitação, a taxa de juro subiu em agosto. A prestação média vencida também subiu um euro.

Em agosto, a taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação fixou-se nos 1,014%. É uma subida de 0,5 pontos base ao registado em julho (1,009%), de acordo com a informação divulgada esta quarta-feira pelo INE.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu 1,5 pontos base., passando de 1,681% (julho) para 1,696%.

Em rota ascendente esteve também a prestação média vencida. O valor de 239 euros em agosto traduz uma subida de um euro face ao mês anterior,

Já para os contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação ficou nos 316 euros, mais 14 euros do que valor de julho.

Em média, cada dívida é de 51 592 euros, menos 32 euros que no mês anterior. No caso dos contratos celebrados nos últimos três meses, a média do capital em dívida aumentou 662 de euros. Passou num mês de de 92 052 para 92 714 euros.