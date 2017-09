Fed inicia emagrecimento do balanço em outubro

A Reserva Federal (Fed), o banco central norte-americano, decidiu na reunião desta quarta-feira que o processo de redução dos ativos no seu balanço será iniciado em outubro

A Reserva Federal norte-americana (Fed), o banco central dos Estados Unidos, decidiu, por unanimidade, na reunião desta quarta-feira do seu Comité de política monetária, iniciar em outubro o programa de redução dos ativos do seu balanço, que somam perto de 4,5 biliões de dólares (cerca de €3,8 biliões), 26% do PIB norte-americano.

Este processo de emagrecimento do balanço havia sido decidido na reunião de junho. Com esta decisão, a Fed inicia a última fase de descontinuação da política monetária expansionista iniciada por Bem Bernanke, o anterior presidente da Fed, em 25 de novembro de 2008 em resposta ao setembro e outubro negros, quando a colapso financeiro atingiu o pico nos Estados Unidos.

A primeira fase da descontinuação iniciou-se, já com a nova presidente Janet Yellen, com a paragem das aquisições de ativos em outubro de 2014 – o fim do quantitative easing, na sua terceira edição – e com a subida da taxa de juros diretora do mínimo histórico de zero por cento a partir de dezembro de 2015.

Projeção de nova subida dos juros em dezembro

O comité manteve a atual taxa diretora no intervalo entre 1% e 1,25%, decidido na reunião de junho passado. A Fed procedeu a quatro subidas da taxa diretora desde o mínimo de zero, nas reuniões de dezembro de 2015, dezembro de 2016, e março e junho de 2017.

As projeções da Fed apontam para uma terceira subida das taxas ainda até final deste ano e para uma sequência de outras três em 2018. O número de membros do sistema da Fed que apontam para uma nova subida ainda este ano passou de oito na reunião de junho para 11 na reunião desta quarta-feira.

No mercado de futuros destas taxas de juro, a probabilidade de uma subida na última reunião deste ano - a 13 de dezembro - subiu para 70,5%, segundo o monitor do grupo CME. No dia anterior, a probabilidade era de 56,6% e há uma semana estava abaixo de 50%.

Fed é o segundo grande banco central a emagrecer os ativos

Com a decisão de iniciar o processo de redução dos ativos em balanço, o banco central norte-americano é o segundo dos principais bancos centrais a proceder a este emagrecimento.

O primeiro foi o Banco Popular da China, que, depois de um pico em 2015, iniciou um processo de redução do balanço, ainda que continue a manter a liderança com o equivalente a 5,1 biliões de dólares em ativos, cerca de 46% do PIB chinês, acima dos ativos detidos pelo Banco do Japão (BoJ) e pelo Banco Central Europeu (BCE).

Tanto o BoJ como o BCE detêm ativos num valor superior ao da Fed (na conversão de ienes e euros para dólares).