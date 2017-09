Juros da dívida continuam a cair para mínimos desde 2015

No mercado secundário os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos oscilam em torno de 2,4% e a 5 anos prosseguem uma trajetória abaixo de 1%. Continua o efeito da graduação do rating da dívida de longo prazo portuguesa para nível de investimento pela S&P. Prémio de risco em níveis de início de 2016

Jorge Nascimento Rodrigues