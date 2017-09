Estado recebe avalanche de projetos de energias limpas não subsidiadas

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) recebeu no período de 1 a 15 de setembro um total de 45 pedidos de licenciamento de centrais solares e eólicas, que somam uma potência superior a 1000 megawatts (MW), e que, a avançar, não beneficiarão de tarifas garantias de venda de energia à rede.

“Os novos projetos em regime de mercado, que serão agora submetidos à avaliação e triagem da DGEG, resultam do período de candidatura que decorreu de 1 a 15 de setembro último”, explica o Ministério da Economia em comunicado.

A esta lista somam-se outros 46 projetos de centrais fotovoltaicas que se encontram em fase de tramitação processual na DGEG, resultantes de anteriores períodos de licenciamento, num total de cerca de 1.100 megawatts (uma potência equivalente à que existe na maior central do país, a termoelétrica a carvão que a EDP tem em Sines).

Até ao momento, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, aprovou 521 megawatts, correspondentes a 14 centrais fotovoltaicas e um investimento estimado de 381 milhões de euros, refere o comunicado divulgado esta terça-feira pelo Ministério da Economia.

O Executivo sublinha que entre as suas prioridades estão “a competitividade dos preços da eletricidade e a sustentabilidade financeira do sector”, frisando que “só no corrente ano os consumidores pagaram rendas superiores a 1.300 milhões de euros a projetos de renováveis licenciados antes do atual Governo”.

“O crescente interesse manifestado pelos promotores é um sinal claro da mudança de paradigma no sector das renováveis”, acrescenta o Ministério da Economia.

A primeira central de energia solar sem tarifas subsidiadas em Portugal foi concluída este mês, em Estremoz. O projeto da empresa Infrasol tem 4,1 megawatts e entra em operação no final do mês.

O maior projeto de energia solar sem tarifas que o Governo tem para licenciamento é uma central de 300 megawatts a construir em Ourique, que, se avançar, ultrapassará os 200 megawatts do projeto que está em construção em Alcoutim.