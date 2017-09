Juros da dívida em queda acentuada

Esta segunda-feira os juros da dívida obrigacionista portuguesa estão em queda acentuada no mercado secundário, depois da S&P ter retirado o rating de Portugal de 'lixo financeiro'. No prazo a 10 anos regressam a níveis de maio de 2015, descendo para 2,5%, e a 5 anos estão a aproximar-se de 1%

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos desceram esta segunda-feira na abertura do mercado secundário mais de 10% para 2,51%, um nível que já não se registava desde o final de maio de 2015. No prazo a 5 anos, a queda é, ainda, mais acentuada, na ordem de 15%, com os juros a descerem para perto de 1%, um nível que já não se verificava desde dezembro daquele ano.

No prazo de referência, a 10 anos, os juros (yields) no mercado secundário já estão abaixo da taxa de colocação de 2,785% que o Tesouro teve de pagar no leilão da semana passada.

O efeito da decisão da Standard & Poor's (S&P) na sexta-feira ao graduar a dívida de longo prazo portuguesa para o grau de investimento está a sentir-se hoje na abertura do mercado secundário das obrigações.

A saída do rating de 'lixo financeiro', uma decisão inesperada por parte de uma das três mais importantes agências de notação financeira, provocou a maior queda diária, este ano, na abertura com os juros (yields) a 5 e a 10 anos a caírem acentuadamente para níveis de 2015, o ano em que os juros das OT desceram para mínimos históricos.

Os mínimos históricos no mercado secundário registaram-se em março de 2015 no prazo a 10 anos, com as yields a caírem para 1,55%, e, no mês seguinte, para a maturidade a 5 anos, registando, então, 0,75%. O lançamento do programa de compra de dívida pública no mercado secundário pelo Banco Central Europeu foi, então, o 'motor' dessa queda para níveis jamais observados.

Também na sexta-feira, a Moody's, outra das três principais agências de notação, subiu o rating da dívida de longo prazo da Irlanda de A3 para A2. Os juros das obrigações irlandesas desceram de 0,74%, no fecho da semana passada, para 0,71% esta segunda-feira. Uma classificação de A situa-se no grau médio superior de investimento (que vai de A3 a A1), enquanto a notação atribuída pela S&P a Portugal se situa no grau médio de investimento inferior (que vai de BBB- a BBB+; no caso português, está em BBB-, a mais baixa).